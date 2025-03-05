Трамп уверен, что США получат Гренландию «так или иначе»

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе заявил, что поддерживает право Гренландии на самоопределение и готов принять ее в состав страны. Однако, по его словам, США добьются ее присоединения в любом случае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Win McNamee / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Win McNamee / Pool / Reuters

«Я хочу обратиться к жителям Гренландии. Мы поддерживаем ваше право определять собственное будущее, и, если вы захотите, мы примем вас в состав Соединенных Штатов. Гренландия нужна нам для национальной и для международной безопасности... Я думаю, мы получим ее так или иначе»,— убежден господин Трамп.

Он добавил, что у Гренландии небольшое население, но большая территория, и она играет очень важную роль в вопросах обороны. «Мы обеспечим вам безопасность, сделаем вас богатыми и вместе поднимем этот регион на высоты, о которых вы даже не мечтали»,— заверил президент США.

О намерении купить Гренландию Дональд Трамп заявил еще в декабре 2024 года. Министр торговли Гренландии Наайя Натаниэльсен сказала, что остров готов к сделке, но не стремится войти в состав США. На этом фоне Минобороны Дании объявило о планах увеличить расходы на защиту острова. Во время беседы с премьером Дании Метте Фредериксен господин Трамп сказал, что всерьез намерен взять Гренландию под контроль. МИД Дании заявил, что США не получат Гренландию.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Гренландия не продается».