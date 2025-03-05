Трамп анонсировал «историческое решение» по редкоземельным металлам в США

В ближайшие дни США примут «историческое решение» о наращивании добычи редкоземельных металлов, заявил президент Дональд Трамп во время выступления перед Конгрессом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Win McNamee / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Win McNamee / Pool / Reuters

«Позже на этой неделе я приму историческое решение о значительном расширении производства критически важных минералов и редкоземельных металлов здесь, в США»,— объявил господин Трамп (цитата по Reuters).

США планировали заключить с Украиной сделку по полезным ископаемым. Вашингтон ожидал от нее $20 млрд прибыли, но ее подписание сорвалось после публичной ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Reuters сообщало, что страны могут вернуться к подписанию сделки, но Белый дом это опроверг.

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности предложить США сотрудничество в проектах по добыче редкоземельных металлов, господин Трамп поддержал эту идею.

Подробности — в материале «Ъ» «Редкоземельная политика».