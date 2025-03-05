Трамп: Зеленский готов сесть за стол переговоров

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее приступить к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Об этом американский президент заявил во время выступления перед Конгрессом. Трансляцию ведет Белый дом. По словам господина Трампа, в документе также есть согласие Киева на сделку по редкоземельным металлам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Я получил сегодня важное письмо от украинского президента Зеленского. В письме говорится, что Украина готова сесть за стол переговоров в кратчайшие сроки, чтобы приблизить долгосрочный мир»,— сказал президент США.

Он отметил, что также получает от российской стороны «мощные сигналы» о готовности к началу мирного процесса по Украине. «Пришло время остановить это безумие. Пора прекратить убийства. Пора прекратить эту бессмысленную войну. Если вы хотите останавливать войны, вы должны говорить с обеими сторонами»,— добавил он.

Дональд Трамп 12 февраля провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 февраля в Эр-Рияде прошла первая с февраля 2022 года встреча делегаций России и США. С президентом Украины Дональд Трамп встречался 28 февраля. Тогда украинская и американская сторона должна были подписать сделку по полезным ископаемым. Однако подписание было отменено из-за неудачных переговоров президента США и господина Зеленского.

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