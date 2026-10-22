ЦБ подумал о малых

Последний раз критерии масштаба бизнеса компаний менялись в 2020 году. «За прошедшие шесть лет порядок цен и уровень инфляции в России поменялись кардинально, и если в 2020 году объем сделок на 100 млрд руб. показывал устойчивость участника рынка, то в 2026 году эта сумма уже не такая внушительная для регуляторных целей»,— говорит юрист Forward Legal Олесь Груздев. За это время и сами компании заметно укрупнились и поднялись в вышестоящие категории. По данным ЦБ, к середине 2026 года количество клиентов на брокерском обслуживании увеличилось почти в шесть раз, до 59 млн лиц, число активных клиентов выросло в два с половиной раза, превысив 5,6 млн лиц. Объем клиентских активов на брокерских счетах вырос в два раза, до 32,4 трлн руб.