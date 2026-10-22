ЦБ подумал о малых
Новые критерии значимости профучастников позволят им сэкономить на расходах
С 1 октября 2027 года Банк России значительно повысит требования к критериям для включения профучастников в крупные и средние организации. Такая необходимость возникла из-за бурного развития фондового рынка в последние годы, когда его участники наращивали клиентскую базу и активы.
С 1 октября 2027 года критерии отнесения профессиональных участников фондового рынка (в частности, брокерских и управляющих компаний, депозитариев, регистраторов) к крупным и средним будут повышены в 1,5–5 раз. Это следует из указания Банка России, опубликованного 21 октября. Так, крупным будет считаться брокер с портфелем клиентов свыше 1 трлн руб., количеством клиентов — свыше 100 тыс. лиц, объемом сделок — более 2 трлн руб. В настоящее время они должны иметь портфель не менее 500 млрд руб., количество клиентов — более 20 тыс. лиц, объем сделок — более 1 трлн руб.
В ЦБ считают, что изменения позволят «исключить избыточную регуляторную и надзорную нагрузку на компании, которые не занимают значимой доли на рынке». Требования к профучастникам не менялись с 2020 года, и к настоящему времени те компании, которые считались раньше средними и малыми, перешли в разряд крупных. В результате для них выросли и требования, в первую очередь в отношении отчетности. Новая градация позволяет небольшим компаниям сократить работу бэк-офиса и различных служб.
Последний раз критерии масштаба бизнеса компаний менялись в 2020 году. «За прошедшие шесть лет порядок цен и уровень инфляции в России поменялись кардинально, и если в 2020 году объем сделок на 100 млрд руб. показывал устойчивость участника рынка, то в 2026 году эта сумма уже не такая внушительная для регуляторных целей»,— говорит юрист Forward Legal Олесь Груздев. За это время и сами компании заметно укрупнились и поднялись в вышестоящие категории. По данным ЦБ, к середине 2026 года количество клиентов на брокерском обслуживании увеличилось почти в шесть раз, до 59 млн лиц, число активных клиентов выросло в два с половиной раза, превысив 5,6 млн лиц. Объем клиентских активов на брокерских счетах вырос в два раза, до 32,4 трлн руб.
По мнению экспертов, новые правила позволят снять нагрузку с небольших профучастников. «Перевод в "нижестоящую категорию" может позволить компаниям сократить расходы на организацию контрольных функций и подготовку отдельной отчетности»,— считает коммерческий директор спецдепозитария «Инфинитум» Диана Одинцова. В частности, для крупных профучастников обязателен внутренний аудит на постоянной основе, тогда как небольшие компании не обязаны держать штат таких сотрудников. Кроме того, в малых компаниях сотрудник может совмещать функции контролера с другими должностями, отмечает советник гендиректора инвесткомпании «Цифра брокер» Галина Карякина. Это может быть критично для компаний с небольшим штатом. Так, согласно данным брокеров, раскрывающих отчетности, лишь менее чем в двух десятках компаний штат превышает 100 человек, тогда как в большинстве других нередко не набирается и двух десятков сотрудников.
Различия будут проявляться и в частоте предоставления отчетностей Банку России. Так, по целому ряду отчетностей малые компании могут предоставлять отчеты не ежемесячно, а ежеквартально, отмечает Галина Карякина.
Вместе с тем для крупных брокеров остаются жесткие требования к корпоративному управлению. Так, крупные регистраторы обязаны иметь совет директоров, а также обеспечить региональное присутствие, указывает руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский. Для крупных брокеров, дилеров и УК предусмотрены более жесткие требования по численности квалифицированных сотрудников, отмечает он.
В то же время состав крупных организаций не должен претерпеть сильных изменений, считают участники рынка. Причем в значительной степени это коснется банков. По данным ЦБ, на середину 2026 года на долю профучастников—кредитных организаций приходится 94% всех клиентов на брокерском обслуживании (более 55 млн человек) и 56% активов на брокерских счетах (18,3 трлн руб.). «На долю пяти компаний приходится большая часть всего брокерского рынка, они уже удовлетворяют самым жестким требованиям»,— оценивает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.
Газета «Коммерсантъ» №197от 23.10.2026, стр. 8