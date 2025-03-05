Трамп: США развернут новую систему ПРО «Золотой купол»

Правительство США планирует создать и развернуть новую систему противоракетной обороны (ПРО) под названием Golden Dome («Золотой купол»). Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед Конгрессом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Как главнокомандующий, я сосредоточен на создании самой мощной армии будущего. В качестве первого шага я прошу Конгресс профинансировать создание самого современного противоракетного щита "Золотой купол" для защиты нашей родины, полностью сделанного в США»,— сказал глава Белого дома.

Дональд Трамп напомнил, что идея создания такой системы ПРО появилась еще при президенте Рональде Рейгане (занимал пост с 1981 по 1989 год), но технологии того времени не позволили ее реализовать. «Но теперь у нас есть эти технологии. Они на самом деле просто невероятные»,— добавил он.

Президент США также отметил, что аналогичные системы уже используются в других странах, включая Израиль. «Это очень опасный мир. Она должна быть у нас. Мы хотим быть защищенными, и мы собираемся защитить наших граждан так, как никогда ранее»,— подчеркнул господин Трамп.

В январе глава Белого дома подписал указ о разработке системы ПРО «Железный купол Америки». Речь идет о системе, которая позволит США «обнаруживать и отражать» удары при помощи «баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет». В конце февраля издание Defense News писало, что проект переименовали в «Золотой купол для Америки».

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «США хотят сделать купол железным».