Трамп: США развернут новую систему ПРО «Золотой купол»
Правительство США планирует создать и развернуть новую систему противоракетной обороны (ПРО) под названием Golden Dome («Золотой купол»). Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед Конгрессом.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
«Как главнокомандующий, я сосредоточен на создании самой мощной армии будущего. В качестве первого шага я прошу Конгресс профинансировать создание самого современного противоракетного щита "Золотой купол" для защиты нашей родины, полностью сделанного в США»,— сказал глава Белого дома.
Дональд Трамп напомнил, что идея создания такой системы ПРО появилась еще при президенте Рональде Рейгане (занимал пост с 1981 по 1989 год), но технологии того времени не позволили ее реализовать. «Но теперь у нас есть эти технологии. Они на самом деле просто невероятные»,— добавил он.
Президент США также отметил, что аналогичные системы уже используются в других странах, включая Израиль. «Это очень опасный мир. Она должна быть у нас. Мы хотим быть защищенными, и мы собираемся защитить наших граждан так, как никогда ранее»,— подчеркнул господин Трамп.
В январе глава Белого дома подписал указ о разработке системы ПРО «Железный купол Америки». Речь идет о системе, которая позволит США «обнаруживать и отражать» удары при помощи «баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет». В конце февраля издание Defense News писало, что проект переименовали в «Золотой купол для Америки».
Подробнее об этом — в материале «Ъ» «США хотят сделать купол железным».