Франция притормаживает
Ослабление деловой активности ухудшает динамику ВВП страны
Деловые настроения предпринимателей Франции в октябре несколько улучшились, но остаются в зоне умеренного пессимизма, сообщил 22 октября Национальный институт статистики (Insee) этой страны. Между тем на фоне слабого потребительского спроса, ускоряющейся инфляции и растущего госдолга перспективы экономики Франции становятся все менее благоприятными. Международный валютный фонд снизил прогноз роста ее ВВП на 2026 год с 0,9% до 0,4%. Попытки властей сократить бюджетный дефицит, урезав социальные расходы, стали одной из причин проходящих в стране протестов.
Индекс делового климата во Франции в октябре немного вырос — до 97 пунктов с 96 пунктов в сентябре, сообщил 22 октября Insee. Показатель остается ниже нормы в 100 пунктов и говорит о сохраняющихся умеренно пессимистичных настроениях французского бизнеса.
Зафиксированный рост связан главным образом с улучшением делового климата в промышленном секторе — индекс в этой отрасли за месяц увеличился с 101,3 до 105,3 пункта. Французские компании наращивают выпуск оборудования для развития ИИ на фоне растущего зарубежного спроса на эту технологию. В других отраслях ситуация хуже: индекс делового климата в розничной торговле и автомобильном секторе снизился — до 93,2 в октябре с 95,8 пункта месяцем ранее, в строительстве — до 94,9 пункта (против 96,3 пункта), по части занятости — до 95 с 98 пунктов. Не дает поводов для оптимизма и ситуация на рынке труда: безработица во втором квартале выросла до 8,3% с 7,6% годом ранее, до максимума с третьего квартала 2020 года.
Ослабление деловой активности в стране уже отражается на динамике ВВП. Во втором квартале французская экономика увеличилась лишь на 0,5% в годовом выражении, а относительно января—марта динамика была нулевой. Франция оказалась среди немногих европейских стран, которым МВФ предсказывает замедление роста экономики. Если в апреле ожидалось сохранение в 2026 году прошлогодних темпов роста ВВП (0,9%), то в октябре прогноз ухудшен до 0,4%.
Не все в порядке и с госфинансами. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард 30 сентября в интервью газете La Croix предупреждала, что отсутствие плана по сдерживанию роста госдолга при его приближении к 120% ВВП представляет серьезную проблему для Парижа. Во втором квартале он достиг €3,6 трлн, или 119,1% ВВП. Для восстановления доверия инвесторов Франции необходимо, по словам госпожи Лагард, представить «убедительный» экономический курс.
Проблема заключается не только в необходимости занимать средства для покрытия бюджетного дефицита (5,1% ВВП во втором квартале при целевом ориентире ЕС — не более 3%), но и в удорожании обслуживания госдолга. Долгое время власти могли занимать средства под минимальные, иногда даже отрицательные ставки (минус 0,13% в 2020 году). Однако с началом энергетического кризиса в 2022 году инфляция в ЕС ускорилась — и ЕЦБ впервые за 11 лет принялся повышать ключевую ставку. В результате средняя стоимость новых заимствований Франции поползла вверх, увеличившись до 3,55% в январе—сентябре 2026 года. Объем государственных расходов растет не столь стремительно, но Франции приходится направлять все больше средств на выплату процентов по долгу. Тем не менее в этих условиях властям во втором квартале удалось снизить дефицит бюджета до €39,1 млрд с €40,6 млрд в январе—марте. Для дальнейшего урезания расходов власти предложили в проекте бюджета на 2027 год ограничить индексацию пенсий, жилищные субсидии и другие социальные пособия.
Проведение такой бюджетной экономии планируется в условиях ускоряющейся инфляции, спровоцированной закрытием Ормузского пролива. В сентябре бензин во Франции подорожал на 25,7% год к году, газ — на 19%. При этом инфляционное давление распространилось и за пределы энергосектора: продукты питания подорожали на 1,4%, а общий уровень инфляции ускорился до 3,1% против 1,2% годом ранее. По прогнозу МВФ, инфляция во Франции по итогам 2026 года ускорится до 2,4% с 0,9% в 2025-м. Рост стоимости жизни и планируемого сокращения социальных расходов во многих французских городах стал одной из причин забастовок и акций протеста профсоюзов и учащихся.
Газета «Коммерсантъ» №197от 23.10.2026, стр. 2