Франция притормаживает

Проблема заключается не только в необходимости занимать средства для покрытия бюджетного дефицита (5,1% ВВП во втором квартале при целевом ориентире ЕС — не более 3%), но и в удорожании обслуживания госдолга. Долгое время власти могли занимать средства под минимальные, иногда даже отрицательные ставки (минус 0,13% в 2020 году). Однако с началом энергетического кризиса в 2022 году инфляция в ЕС ускорилась — и ЕЦБ впервые за 11 лет принялся повышать ключевую ставку. В результате средняя стоимость новых заимствований Франции поползла вверх, увеличившись до 3,55% в январе—сентябре 2026 года. Объем государственных расходов растет не столь стремительно, но Франции приходится направлять все больше средств на выплату процентов по долгу. Тем не менее в этих условиях властям во втором квартале удалось снизить дефицит бюджета до €39,1 млрд с €40,6 млрд в январе—марте. Для дальнейшего урезания расходов власти предложили в проекте бюджета на 2027 год ограничить индексацию пенсий, жилищные субсидии и другие социальные пособия.