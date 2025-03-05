Трамп: получил от России сигналы о готовности к переговорам по Украине

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе поднял тему военного конфликта на Украине. Он заявил, что «пора остановить это безумие». По его словам, он получил от России сигналы о готовности начать переговоры.

«У нас с Россией были серьезные обсуждения (конфликта на Украине.— "Ъ"). И я получил мощные сигналы об их готовности к миру»,— сказал господин Трамп, не приведя подробностей.

По его словам, «если хочешь остановить войну, надо говорить с обеими сторонами». Он также рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский направил ему письмо, в котором выразил готовность сесть за стол переговоров.

Дональд Трамп 12 февраля провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 февраля в Эр-Рияде прошла первая с февраля 2022 года встреча делегаций России и США. Они обсудили в том числе создание переговорных групп для урегулирования конфликта на Украине. Господин Трамп считает, что и России, и Украине придется пойти на уступки для достижения мира. Российская сторона неоднократно исключала какие-либо территориальные уступки Украине.

О перспективах урегулирования — в материале «Ъ» «Украина попала в обезоружение».