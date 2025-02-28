Главные новости к утру 28 февраля

Госдеп рассказал подробности встречи делегаций России и США в Стамбуле. Среди прочего, американская сторона подняла вопрос о кадровом обеспечении посольства США в Москве. Госдеп назвал дискуссии «конструктивными», стороны договорились провести еще одну встречу.

Итальянский производитель макаронных изделий Barilla уведомил ритейлеров о повышении на 15–30% цен на импортный ассортимент, выяснил «Ъ». Компания занимает 10% российского рынка в категории, завозя 20% позиций из-за рубежа.

Минфин США подтвердил согласование сделки с Украиной по полезным ископаемым. Вашингтон рассчитывает получить от нее $20 млрд прибыли.

Как показал опрос «Ъ», на предстоящих в эти выходные торгах Московской биржи (MOEX: MOEX) будет отсутствовать ряд крупных брокеров. Из-за сжатых сроков запуска «экспериментального режима» инвесткомпании не успевают подготовить инфраструктуру.

Аэропорт Шереметьево приостанавливал работу почти на час. Росавиация назвала причиной обеспечение безопасности полетов, подробности неизвестны.

По итогам 2025 года доля европейских брендов, вышедших на российский рынок, вырастет на 21 п. п. год к году, до 50%, сообщили «Ъ» в консалтинговой компании CORE.XP. По ее прогнозу, в этом году в России появится 12 новых марок из Европы; в прошлом году их было семь.

Стоимость биткойна падала ниже $80 тыс. впервые с 10 ноября 2024 года. К утру криптовалюта перешла к росту.

Разработчик инженерного софта «Нанософт» рассматривает проведение IPO на Мосбирже в 2025 году, выяснил «Ъ». В компании видят публичный статус возможностью для новых партнерств.

Как узнал «Ъ», удовлетворен иск Генпрокуратуры к бывшему зампредседателя правительства Коми Константину Ромаданову и подконтрольному ему ООО «Север-Финанс». С ответчиков взыскали средства, полученные в качестве откатов за повышенные энерготарифы. Отмыли их через региональную футбольную федерацию.

Темпы роста производства метанола и аммиака в мире уже к 2030 году могут не успевать за динамикой спроса, показало исследование консалтингового агентства Kept (есть у «Ъ»). По его мнению, это создает возможности для наращивания мощностей, в том числе в РФ.