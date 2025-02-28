США ожидают $20 млрд прибыли от сделки с Украиной по полезным ископаемым

США рассчитывают получить от сделки с Украиной по полезным ископаемым прибыль на сумму $20 млрд, заявил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. По его словам, эти деньги могут направить на погашение дефицита бюджета.

«Есть много оценок, но я думаю, что приблизительная оценка того, что это принесет американскому народу, составляет около $20 млрд. Но это (сделка.— "Ъ") стоит гораздо больше»,— сказал господин Хассетт в интервью телеканалу NewsNation.

Проект соглашения США и Украины по полезным ископаемым предполагает учреждение Инвестиционного фонда восстановления, в который Киев будет вносить 50% доходов от будущей монетизации полезных ископаемых. За счет сделки США хотят компенсировать средства, потраченные на помощь Украине. По данным Минфина США, соглашение уже готово, переговоры по нему больше не ведутся.

Подробности — в материале «Ъ» «США и Украина договорились договориться».