Теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Ухане

Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3. Россиянка в третий раз в сезоне одолела соперницу из топ-10 классификации WTA. За выход в полуфинал Диана Шнайдер поспорит с победительницей матча между канадкой Лейлой Фернандес (25-я в мире) и латвийкой Еленой Остапенко (34-я).