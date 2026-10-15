Теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Ухане
13-я ракетка мира Диана Шнайдер пробилась в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Ухане. В матче четвертого круга россиянка обыграла чешку Каролину Мухову, занимающую седьмое место в мировом рейтинге.
Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3. Россиянка в третий раз в сезоне одолела соперницу из топ-10 классификации WTA. За выход в полуфинал Диана Шнайдер поспорит с победительницей матча между канадкой Лейлой Фернандес (25-я в мире) и латвийкой Еленой Остапенко (34-я).
Турнир в Ухане завершится 18 октября. Его призовой фонд превышает $4 млн. В прошлом году победительницей стала американка Коко Гауфф, которая не принимает участия в текущем розыгрыше.