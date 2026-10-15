ЦБ запретил перевод криптовалюты на собственный «холодный» кошелек

В июле Госдума приняла закон, который стал основой для регулирования российского криптовалютного рынка. Он предполагает, что цифровые валюты не будут приниматься для оплаты товаров и услуг внутри страны, а все сделки будут проходить через лицензированных посредников, подключенных к организаторам торгов (биржам и ОТС). За хранение и учет криптовалют будут отвечать цифровые депозитарии. Закон вступил в силу с 1 сентября, но значительная часть регулирования будет введена позже через нормативные акты ЦБ.