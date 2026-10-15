ЦБ запретил перевод криптовалюты на собственный «холодный» кошелек
ЦБ запретил физлицам перевод криптовалюты на собственный некастодиальный кошелек
Центробанк (ЦБ) запретил физлицам переводить криптовалюту на собственный некастодиальный («холодный») кошелек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разъяснения регулятора. Согласно им, проводить сделки по покупке и продаже криптовалют в России между физлицами можно будет только до 1 июля 2027 года.
Кастодиальная модель хранения криптовалют предполагает, что активы хранятся в блокчейне, администрируемом профучастником. Некастодиальная модель предполагает, что права распоряжения цифровыми валютами принадлежат исключительно ее владельцу.
В июле Госдума приняла закон, который стал основой для регулирования российского криптовалютного рынка. Он предполагает, что цифровые валюты не будут приниматься для оплаты товаров и услуг внутри страны, а все сделки будут проходить через лицензированных посредников, подключенных к организаторам торгов (биржам и ОТС). За хранение и учет криптовалют будут отвечать цифровые депозитарии. Закон вступил в силу с 1 сентября, но значительная часть регулирования будет введена позже через нормативные акты ЦБ.