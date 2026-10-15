Экс-министр культуры Кузбасса получила срок за взятки и мошенничество

В октябре 2023-го, установило следствие, уже будучи министром, Ольга Феофанова помогла заключить фиктивный договор между подконтрольным ей учреждением и фирмой на оказание услуг по аудиовизуальному обеспечению мероприятия, которое фактически не проводилось. 730 тыс. руб., полученные на эти цели, подрядчик также передал министру. Кроме того, в декабре она получила 790 тыс. руб. от того же бизнесмена за общее покровительство и помощь в заключении контрактов, следует из материалов дела.