Экс-министр культуры Кузбасса получила срок за взятки и мошенничество
Центральный районный суд Кемерова вынес приговор бывшему министру культуры и национальной политики Кузбасса Ольге Феофановой. Ее признали виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), получении взятки (ч. 5 ст. 290) и растрате (ч. 3 ст. 160). Как сообщила областная прокуратура, подсудимой назначили 7,5 года колонии общего режима и штраф в размере 7,92 млн руб., а также запретили занимать определенные должности в течение семи лет.
По версии следствия, в сентябре 2022 года фигурантка дела, занимая пост директора музея, заключила с коммерческой организацией фиктивный договор стоимостью 400 тыс. руб. на создание и монтаж видеоролика. При этом работы подрядчик не выполнял, поскольку ранее видео уже было снято и смонтировано другой компанией. Полученные средства предприниматель впоследствии передал чиновнице.
В октябре 2023-го, установило следствие, уже будучи министром, Ольга Феофанова помогла заключить фиктивный договор между подконтрольным ей учреждением и фирмой на оказание услуг по аудиовизуальному обеспечению мероприятия, которое фактически не проводилось. 730 тыс. руб., полученные на эти цели, подрядчик также передал министру. Кроме того, в декабре она получила 790 тыс. руб. от того же бизнесмена за общее покровительство и помощь в заключении контрактов, следует из материалов дела.
Как писал «Ъ-Сибирь», Ольга Феофанова работала министром культуры и национальной политики Кузбасса в 2023—2025 годах.