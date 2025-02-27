Разработчики проектируют IPO

Разработчик инженерного софта «Нанософт» рассматривает проведение IPO на Московской бирже в 2025 году, выяснил «Ъ». В компании видят публичный статус возможностью для новых партнерств, тем более что рынок ПО для проектирования за прошлый год впервые показал рост за несколько лет. Однако эксперты предупреждают, что пока уровень цифровизации промышленности недостаточно высокий, а риск-фактором при размещении компании может стать обсуждаемое возвращение иностранных вендоров на российский рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Собеседники «Ъ» на IT- и фондовом рынках рассказали, что разработчик инженерного программного обеспечения (ПО) и систем автоматизированного проектирования (САПР) «Нанософт» планирует провести IPO на Московской бирже в 2025 году. Для проработки выхода компания уже привлекла банки-организаторы, подтвердил «Ъ» источник, близкий к сделке. Он также напомнил, что в ноябре 2024 года компания впервые раскрыла аудированную консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2021–2023 годы.

По данным «СПАРК Интерфакс», АО «Нанософт» на 100% владеет ООО «Нанософт разработка», зарегистрированным в 2016 году. Крупнейшим акционером является Игорь Ханин. Выручка АО за 2023 год, по данным МСФО, составила 3,5 млрд руб., чистая прибыль 1,6 млрд руб. Клиентская база по итогам года превысила 8,6 тыс. юрлиц.

Гендиректор «Нанософт» Андрей Серавкин сообщил «Ъ», что публичный статус, помимо привлечения средств инвесторов, позволит реализовать дополнительные варианты партнерства для бизнеса, а также укрепить корпоративный бренд. Однако он уточнил, что «конкретного решения пока не принято».

Согласно прогнозам Strategy Partners, рынок инженерного софта, к которому в том числе относятся САПР, в 2024 году впервые за два года показал рост и достиг порядка 50 млрд руб. Аналитики связывали это с ростом рынка ключевых потребителей такого ПО: строительной отрасли, машиностроения и т. д. (см. «Ъ» от 22 октября).

На IT-рынке в целом «Нанософт» в случае публичного размещения станет не первой компанией в этом сегменте, представленной на бирже.

Так, в 2023 году публичное размещение провела группа компаний «Астра» (MOEX: ASTR; основными видами деятельности являются разработка софта и операционной системы Astra Linux, а также IT-услуги). Позже размещение проводили IVA Technologies, «Диасофт», «Аренадата» и др.

По мнению старшего менеджера «S+Консалтинг» Романа Яковлева, выход на Московскую биржу поможет «Нанософт» привлечь необходимый капитал для финансирования новых проектов. «Средства могут быть направлены и на приобретение других компаний или стартапов»,— допускает он. «Нанософт» работает в перспективной нише инженерного производственного ПО, у компании «высокая инвестиционная привлекательность».

В то же время, говорит Роман Яковлев, объем рынка инженерного ПО на данный момент сдерживается низкими темпами цифровизации в промышленности, особенно в строительной отрасли. Кроме этого, около 80–85% промышленных компаний продолжают пользоваться иностранными системами автоматизированного проектирования, что говорит о недостаточном уровне развития российских аналогов, говорит он.

«Несмотря на оживление рынка, весь российский IT-сектор остается под давлением»,— напоминает аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев. В случае возвращения иностранных вендоров российские разработчики рискуют потерять конкурентоспособность, что может сказаться на их долгосрочных перспективах. «И, несмотря на то что у нас остается актуальным указ президента о замещении решений, даже вероятность возврата иностранных IT-гигантов будет давить на оценку при размещении»,— предупреждает он.

Татьяна Исакова, Ксения Куликова