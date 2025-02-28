Госдеп рассказал подробности встречи делегаций России и США в Стамбуле

В ходе прошедшей накануне в Стамбуле встречи дипломатов из России и США обсуждалась работа посольств обеих стран, подтвердил Госдеп. Он назвал дискуссии по этому вопросу «конструктивными». Стороны договорились провести в ближайшем будущем повторную встречу, ее дата и место пока не определены.

Американское ведомство рассказало, что делегацию США возглавила Соната Коултер, зампомощника госсекретаря, курирующая политику в отношении РФ и Центральной Европы, делегацию России — директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев (по данным «Ъ», он станет послом РФ в США). В ходе встречи Штаты выразили обеспокоенность «относительно доступа к банковским операциям и услугам, предоставляемым по контракту». Также американская сторона заявила о необходимости «стабильного и устойчивого уровня кадрового обеспечения посольства США в Москве».

«В ходе конструктивных дискуссий обе стороны определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации двусторонних миссий в этих областях»,— говорится в пресс-релизе Госдепа.

Встреча прошла вчера, 27 февраля, и продлилась почти 6,5 часа. Состав делегаций не разглашался. О необходимости восстановить штаты своих дипмиссий стороны договорились на переговорах в Эр-Рияде 18 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что нынешние экспертные консультации России и США — лишь первые в серии встреч.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США ворошат прошлое ради будущего».