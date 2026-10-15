В Киргизии начали проверку из-за провоза рэпером Navai наркотиков
Пограничная служба Киргизии (ГПС) проводит служебное расследование по факту попытки пересечения границы российским рэпером Navai (Наваи Бакиров) с партией наркотиков. Накануне артиста задержали в Казахстане.
«По данному факту ГПС проводит служебную проверку с целью установления всех обстоятельств прохождения пограничного контроля в пункте пропуска Ак-Жол»,— заявила ТАСС представитель пресс-службы ГПС. В ведомстве пообещали принять меры при выявлении нарушений со стороны должностных лиц.
13 октября Navai задержали на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан. При обыске его машины были найдены наркотики. По данным «Осторожности, новости», речь шла о 2,5 г марихуаны, а вместе с артистом задержаны еще два человека, находившихся в автомобиле. Возбуждено уголовное дело. Сегодня Наваи Бакирова отправили под арест на два месяца.