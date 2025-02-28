Метанолу ищут мощности

Темпы роста производства метанола и аммиака в мире уже к 2030 году могут не успевать за динамикой спроса. По мнению Kept, это создает возможности для наращивания мощностей, в том числе в РФ. Но пока российских экспортеров ограничивают дорогая логистика и отсутствие необходимой инфраструктуры. Наибольший потенциал могут иметь новые заводы, строящиеся рядом с портами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Зернин, Коммерсантъ Фото: Анатолий Зернин, Коммерсантъ

Объемы потребления метанола в мире могут вырасти с текущих 97 млн тонн до 107–131 млн тонн к 2030 году, а к 2040 году увеличиться до 125–161 млн тонн, следует из исследования консалтингового агентства Kept. В то же время среднегодовые темпы прироста спроса снизятся с 3,1% в 2015–2024 годах до 1,3% в период с 2024 по 2030 год. Как говорится в обзоре, исходя из данных об уже строящихся и запланированных проектах, мощностей не хватит на обеспечение глобального спроса на метанол уже к 2030 году. То есть, отмечается там, формируется ниша для новых объемов метанола — от 5 до 19 млн тонн в год. Также к 2030 году может сформироваться дефицит производственных мощностей по аммиаку, что сформирует потребность в выпуске дополнительных 5–13 млн тонн в год.

На 2024 год в РФ действовали мощности по производству 5,7 млн тонн метанола в год. К 2030 году этот показатель может быть увеличен до 12 млн тонн за счет перспективных проектов, оценивают в Kept. Аналитики не прогнозируют существенного прироста спроса на метанол в России в связи с насыщением рынка и считают экспорт единственной потенциальной точкой роста отрасли.

Основным рынком сбыта метанола из России до введения санкций ЕС была Европа. Соответствующий запрет объявлен в октябре 2022 года, после чего до июня 2023 года были возможны поставки по заключенным контрактам. В 2023 году экспорт метанола из РФ упал на 25%, до 1,5 млн тонн, в 2024 году поставки выросли до 1,8 млн тонн, но остаются ниже уровней 2019–2022 годов, согласно докладу Kept. Так, по данным аналитиков, нарастили объемы поставок Турция и Белоруссия, а крупнейшим покупателем российского метанола стал Китай. До 2023 года РФ почти не поставляла метанол на восток из-за длительного логистического плеча и ограниченных мощностей железнодорожного транспорта. Из-за этого экспорт в Азию менее рентабелен, к тому же цены в этом регионе традиционно ниже, чем в Европе, поясняется в обзоре Kept. И даже одни из самых низких в мире затрат на производство метанола в России не могут стать конкурентным преимуществом из-за логистических ограничений, считают эксперты.

Как отмечается в исследовании, запуск в ближайшие годы новых мощностей для перевалки метанола может отчасти упростить задачу сбыта при выходе на новые рынки. «Жизненно необходимо создание новых мощностей по перевалке и экспорту морским путем, а также создание производственных мощностей на Дальнем Востоке параллельно с соответствующей экспортной инфраструктурой»,— уверены в Kept. Там напоминают, что в 2026 году планируется ввести терминал по перевалке метанола в порту Высоцк мощностью до 1 млн тонн, также анонсировано возведение терминала в порту Суходол мощностью до 2 млн тонн в год.

На рост потребления аммиака в РФ эксперты смотрят более оптимистично. Они отмечают, что после резкого падения экспорта (из-за остановки в 2022 году аммиакопровода Тольятти—Одесса) до минимальных исторических значений в 0,5–0,6 млн тонн часть из выпавших объемов удалось компенсировать за счет перенаправления аммиака на переработку в азотные удобрения, экспорт которых растет.

Глава Rupec Дмитрий Семягин также не видит перспектив существенного роста потребления метанола в России на фоне уже имеющегося профицита, хотя ждет роста производства по мере запуска новых проектов. «Несмотря на то что после 2022 года многие инвесторы отказались от реализации проектов или пересмотрели их конфигурацию, на некоторых площадках продолжается работа. И эти проекты имеют очевидную экспортную направленность»,— отмечает он. Речь идет о Находкинском заводе минеральных удобрений и комплексе «Русхима» в Усть-Луге. Господин Семягин полагает, что перспективы на внешних рынках, особенно на азиатских, у них есть, так как на ближайшие два-три года там прогнозируется рост спроса на метанол.

Ольга Мордюшенко