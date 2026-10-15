Суд начал рассматривать дело 8 обвиняемых в истязаниях на автомойке на Урале

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела об издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область), передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. На скамье подсудимых — восемь обвиняемых в возрасте от 18 до 51 года.