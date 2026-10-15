Суд начал рассматривать дело 8 обвиняемых в истязаниях на автомойке на Урале
Виктор Кухтин — нарушение неприкосновенности жилища (ч.1 ст.139 УК РФ), грабеж (ч.3 ст.161 УК РФ), пять эпизодов вымогательства (ч. 2, ч.3 ст.163 УК РФ), похищение человека (ч.3 ст.126 УК РФ);
Иван Петров — нарушение неприкосновенности жилища (ч.1 ст.139 УК РФ), четыре эпизода вымогательства (ч.3 ст.163 УК РФ), похищение человека (ч.3 ст.126 УК РФ), пособничество в истязании (ч.5 ст.33 ч.2 ст.117 УК РФ);
Сергей Рябов — три эпизода вымогательства (ч.3 ст.163 УК РФ), похищение человека (ч.3 ст.126 УК РФ);
Александр Банников — три эпизода вымогательства (ч.3 ст.163 УК РФ), похищение человека (ч.3 ст.126 УК РФ);
Александр Анашкин — один эпизод вымогательства (ч.3 ст.163 УК РФ);
Ярослав Данько — два эпизода вымогательства (ч.3 ст.163 УК РФ), похищение человека (ч.3 ст.126 УК РФ);
Всеволод Чемезов — четыре эпизода вымогательства (ч.3 ст.163 УК РФ), два эпизода превышения должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ), похищение человека (ч.3 ст.126 УК РФ);
Артем Штука — нарушение неприкосновенности жилища (ч.1 ст.139 УК РФ), четыре эпизода вымогательства (ч.3 ст.163 УК РФ), похищение человека (ч.3 ст.126 УК РФ).