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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Урал

Суд начал рассматривать дело 8 обвиняемых в истязаниях на автомойке на Урале

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела об издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область), передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. На скамье подсудимых — восемь обвиняемых в возрасте от 18 до 51 года.
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Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Марина Молдавская / Коммерсантъ

По данным следствия, в 2024 году 34-летний житель Каменска-Уральского создал организованную группу, в которую вовлек своих знакомых. В ее состав также входил бывший инспектор ГИБДД. От действий группы пострадали 15 человек, включая несовершеннолетних.
Всего в деле фигурируют 17 лиц. В марте под суд отправили троих обвиняемых. Тогда сообщалось, что среди потерпевших были несколько девушек, которых держали раздетыми, избивали, обливали водой и моющими химическими средствами.
15 октября суд начал рассматривать дело еще восьми человек. Уголовное дело состоит из 84 томов.
Фигурантам предъявлены следующие обвинения:

  • Виктор Кухтин — нарушение неприкосновенности жилища (ч.1 ст.139 УК РФ), грабеж (ч.3 ст.161 УК РФ), пять эпизодов вымогательства (ч. 2, ч.3 ст.163 УК РФ), похищение человека (ч.3 ст.126 УК РФ);

  • Иван Петров — нарушение неприкосновенности жилища (ч.1 ст.139 УК РФ), четыре эпизода вымогательства (ч.3 ст.163 УК РФ), похищение человека (ч.3 ст.126 УК РФ), пособничество в истязании (ч.5 ст.33 ч.2 ст.117 УК РФ);

  • Сергей Рябов — три эпизода вымогательства (ч.3 ст.163 УК РФ), похищение человека (ч.3 ст.126 УК РФ);

  • Александр Банников — три эпизода вымогательства (ч.3 ст.163 УК РФ), похищение человека (ч.3 ст.126 УК РФ);

  • Александр Анашкин — один эпизод вымогательства (ч.3 ст.163 УК РФ);

  • Ярослав Данько — два эпизода вымогательства (ч.3 ст.163 УК РФ), похищение человека (ч.3 ст.126 УК РФ);

  • Всеволод Чемезов — четыре эпизода вымогательства (ч.3 ст.163 УК РФ), два эпизода превышения должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ), похищение человека (ч.3 ст.126 УК РФ);

  • Артем Штука — нарушение неприкосновенности жилища (ч.1 ст.139 УК РФ), четыре эпизода вымогательства (ч.3 ст.163 УК РФ), похищение человека (ч.3 ст.126 УК РФ).

Артем Путилов