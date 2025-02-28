Брокеры затребовали выходных

На предстоящих в эти выходные дни торгах Московской биржи (MOEX: MOEX) будет отсутствовать ряд крупных брокеров. Из-за сжатых сроков запуска «экспериментального режима» инвесткомпании не успевают подготовить свою инфраструктуру. К тому же далеко не все инвесторы, тем более институциональные, собираются торговать акциями без отдыха. Впрочем, Московскую биржу заставляют ускоряться действия конкурента, СПБ Биржи, которая запустила аналогичные торги месяц назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно опросу “Ъ”, не все крупные профучастники готовы с 1 марта подключиться к торгам «выходного дня» Московской биржи. «Финам», Альфа-банк и БКС уже готовы предоставить доступ клиентам. По разным причинам не подключатся «Солид Брокер», «Го Инвест», «Цифра Брокер» и еще одна крупная брокерская компания. В «Сбербанк Инвестициях» сообщили, что находятся «на финальной стадии подготовки к биржевым торгам в нерабочие дни», в ВТБ на запрос “Ъ” не ответили.

Московская биржа запускает торги в выходные и праздничные дни с 1 марта в «экспериментальном» режиме. В субботу торги будут проходить с 14:10 до 19:00, в воскресенье — с 10:00 до 19:00. На первом этапе сделки можно будет заключать с акциями из индекса Московской биржи (IMOEX), а также акциями «Сегежи», «Икс 5», «Элемента» и СПБ Биржи. Для недопущения роста волатильности установлены узкие ценовые диапазоны (±3% от цены закрытия предыдущего торгового дня).

Изначально биржа планировала запустить торги в конце второго квартала (см. “Ъ” от 28 января), однако с 1 февраля такие торги запустила СПБ Биржа (см. “Ъ” от 3 февраля). По словам источника “Ъ” в крупной брокерской компании, руководство Московской биржи не захотело отдавать другой фондовой площадке конкурентное преимущество. По его словам, даже руководители департаментов не поддерживали инициативу запустить торги раньше, поскольку площадка на тот момент не обладала необходимой технической готовностью. На Московской бирже отметили, что «экспериментальный режим предполагает в том числе поэтапное подключение участников рынка к торгам по мере их готовности». На СПБ Бирже не ответили на запрос “Ъ”.

Брокеры также возражали против ускоренного запуска новой услуги. «Мы, как брокер, были против столь сжатых сроков, чтобы минимизировать возможные ошибки и действительно хорошо подготовиться»,— заявил директор брокерского бизнеса «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов. Все произошло довольно скоротечно и неожиданно для многих профучастников, поэтому «кто-то может не успеть подготовить свои внутренние системы для проведения торгов в выходные дни», отмечает и заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. «Мы готовились к запуску торгов летом»,— поясняет главный операционный директор «Го Инвеста» Сергей Рыбаков.

Для брокерских компаний запуск торгов в выходные дни не слишком выгоден. «Доступ к торговой и учетной инфраструктуре брокера в выходные дни повлечет за собой массу издержек»,— указывает директор департамента торговых операций инвесткомпании «Цифра брокер» Владимир Шумаков. Для организации торгов в нерабочее время брокерам придется полностью пересмотреть штатное расписание и режим работы, увеличить ФОТ на дополнительные часы и оптимизировать нагрузку на оборудование, пояснили в «Солид Брокере». Собеседники “Ъ” оценивают увеличение ФОТ на 10–50%, общие затраты — в несколько миллионов рублей в месяц. Торговля в выходные «в лучшем случае выйдет в ноль», но «скорее всего, затраты на организацию процесса перевесят доходы от торгов», отмечает источник “Ъ” в крупной брокерской компании.

Причем брокеры пока не видят и повального спроса клиентов. Согласно проведенному опросу в ТГ-канале Альфа-банка, лишь 38% клиентов проявили интерес к торгам в выходные дни. Сейчас их количество оценивается в тысячи человек, «однако со временем мы ожидаем, что их количество будет расти», заявил руководитель розничного инвестиционного бизнеса Альфа-банка Андрей Недбайло. «Большинство наших клиентов не выражали желания торговать в выходные, но для части клиентов это интересно, мы должны учитывать их интересы»,— пояснил господин Пимонов.

Основные риски таких торгов — в недостаточной ликвидности. Кроме того, как отметили в «Солид Брокере», львиная доля оборота фондового рынка — это сделки профучастников и институциональных инвесторов, «а они работают в стандартном режиме классического банковского дня».

Ксения Куликова