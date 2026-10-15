В Петербурге задержали бывшего директора НИИ и учредителя фармкомпании

Виктор Трухин уже был ранее судим за злоупотребление должностными полномочиями. Следователи установили, что из-за его действий НИИ не получил 482,5 млн руб. от латиноамериканской компании биотехнологии «Мечников», для которой поставлял продукцию и подбирал специалистов без предусмотренной договором оплаты. Кроме того, с октября 2022 по декабрь 2023 года Виктор Трухин трудоустроил в институт двух своих родственников на должности с «бронью», чтобы они получили отсрочку от срочной службы в армии. Своих обязанностей те не исполняли, но господин Трухин платил им фиктивную зарплату, из-за чего НИИ понес ущерб еще в 275 тыс. руб.