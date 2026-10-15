В Петербурге задержали бывшего директора НИИ и учредителя фармкомпании
В Петербурге задержали Виктора Трухина и учредителя «Биофарма» за хищения у НИИ
В Санкт-Петербурге задержали бывшего руководителя научно-исследовательского института (НИИ) вакцин и сывороток Виктора Трухина и учредителя крупной фармацевтической компании по подозрению в хищении у института, сообщили в региональном ГУ МВД. В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что второй подозреваемый — учредитель компании «Биофарм».
По версии следствия, с августа по ноябрь 2023 года сообщники с использованием служебного положения организовали отгрузку фармацевтической продукции на сумму 292,9 млн руб. без стопроцентной предоплаты, предусмотренной договором. Ущерб составил 152 млн рубл. При обысках у подозреваемых изъяли финансовые документы, печати, мобильные телефоны и другие вещдоки. Оба заключены под стражу.
Виктор Трухин уже был ранее судим за злоупотребление должностными полномочиями. Следователи установили, что из-за его действий НИИ не получил 482,5 млн руб. от латиноамериканской компании биотехнологии «Мечников», для которой поставлял продукцию и подбирал специалистов без предусмотренной договором оплаты. Кроме того, с октября 2022 по декабрь 2023 года Виктор Трухин трудоустроил в институт двух своих родственников на должности с «бронью», чтобы они получили отсрочку от срочной службы в армии. Своих обязанностей те не исполняли, но господин Трухин платил им фиктивную зарплату, из-за чего НИИ понес ущерб еще в 275 тыс. руб.
В августе 2026 года Виктора Трухина приговорили к двум годам и четырем месяцам колонии, однако отпустили в зале суда из-за фактического отбытия наказания в период следствия.