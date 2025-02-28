Биткойн падал ниже $80 тысяч

Стоимость биткойна в ходе торгов на бирже Binance снижалась до $79,9 тыс. Криптовалюта опустилась ниже $80 тыс. впервые с 10 ноября 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По состоянию на 6:05 по мск биткойн прекратил падение — он растет в цене на 0,49%, до $86,2 тыс. В начале дня криптовалюта торговалась на уровне $84,5 тыс.

20 января цена биткойна достигла рекордных $109,5 тыс. Однако на этой неделе за два дня он потерял в цене почти 11%. Это связано с развернутой президентом США Дональдом Трампом войной пошлин, а также крупнейшим взломом криптобиржи, что привело к масштабным оттокам средств из соответствующих фондов.

Подробности — в материале «Ъ» «Биткойну взломали курс».