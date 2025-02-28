Минфин США подтвердил согласование сделки с Украиной по полезным ископаемым

США и Украина согласовали сделку по полезным ископаемым, переговоры на эту тему окончены, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он считает, что соглашение будет выгодно и Вашингтону, и Киеву.

Министр подтвердил, что сделка затронет стратегические минералы, нефть и газ, но она не включает какие-либо гарантии безопасности для Украины. «Сделка готова. Завтра на подписание приедет президент Зеленский, так что переговоры по этому вопросу больше не введутся... Текст уже на бумаге, украинское правительство одобрило его, и теперь (сделка.— "Ъ") просто ожидает подписания»,— сказал господин Бессент (цитата по ТАСС).

Соглашение США и Украины по полезным ископаемым предполагает учреждение Инвестиционного фонда восстановления, в который Киев должен вносить 50% доходов от монетизации полезных ископаемых. Президент США Дональд Трамп говорил, что за счет сделки хочет компенсировать средства, выделенные Киеву. Сегодня, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретится с ним в Вашингтоне.

Подробности — в материале «Ъ» «США и Украина договорились договориться».