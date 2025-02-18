Итоги переговоров в Эр-Рияде

В столице Саудовской Аравии прошли первые с начала СВО переговоры России и США, направленные в первую очередь на восстановление отношений стран. Встреча продлилась 4,5 часа с учетом перерывов. О чем говорили во время переговоров, как реагируют мировые СМИ и рынки — в онлайн-трансляции «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан, помощник президена РФ Юрий Ушаков и глава МИДа Сергей Лавров

Фото: Evelyn Hockstein / Pool Photo / AP Слева направо: глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан, помощник президена РФ Юрий Ушаков и глава МИДа Сергей Лавров

Фото: Evelyn Hockstein / Pool Photo / AP

17:43. Делегация России покинула Эр-Рияд.

17:02. Сергей Лавров подчеркнул, что на переговорах в Эр-Рияде стороны «довольно небезуспешно» занимались налаживанием отношений. Российская делегация ощутила «полную решимость, конкретный настрой» продвигать взаимодействие России и США «активным образом». В частности, министр отметил заинтересованность в снятии «искусственных преград» для развития взаимовыгодного сотрудничества.

16:57. Сергей Лавров сообщил, что по итогу переговоров Москва и Вашингтон договорились в ближайшее время назначить послов в обеих столицах. Заместители внешнеполитических ведомств США и России встретятся и обсудят «устранение искусственных барьеров» в работе посольств, созданных прошлой американской администрацией.

16:54. Министрам иностранных дел России и США и советникам по нацбезопасности поручено провести переговоры перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа, чтобы проработать ключевые вопросы, сообщил Сергей Лавров. После этого будет назначена дата переговоров лидеров.

16:52. Сергей Лавров заявил, что не видел плана урегулирования конфликта из трех пунктов, о котором сообщала репортер Fox News.

16:49. Когда США сообщат, кто будет представлять их при обсуждении украинского вопроса, Россия уведомит о своем выборе, сказал Сергей Лавров. После этого, по его словам, начнутся регулярные консультации по Украине. «Мы согласовали, что будет в ближайшее время сформирован процесс по украинскому урегулированию»,— отметил министр.

16:45. Сергей Лавров заявил, что в ходе переговоров Россия и США признали необходимость руководствоваться своими национальными интересами. По его словам, встреча оказалась полезной, стороны «слышат друг друга».

16:42. МИД Саудовской Аравии выразил надежду, что переговоры делегаций России и США позволят сблизить позиции двух стран и отразятся на установлении мира и безопасности.

16:38. Журналист телеканала Fox News Жаки Генрих со ссылкой на источники сообщила, что США и России предложили трехэтапный план мирного урегулирования российско-украинского конфликта: прекращения огня, проведение выборов на Украине и подписание финального соглашения. По данным репортера, Москва и Вашингтон считают второй пункт ключевым условием наступления мира.

16:34. Майк Уолц заявил, что Дональд Трамп намерен как можно скорее провести переговоры о перспективах мирного договора России и Украины, где будут обсуждаться вопросы территорий и гарантии безопасности. Он подчеркнул, что с союзниками США проводятся консультации, и «никто не остается в стороне».

16:30. Представитель Еврокомиссии Стефан де Керсмакер заявил, что никакое решение по Украине не может быть принято без участия ЕС и Киева.

16:18. Марко Рубио заявил, что Евросоюз в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров, поскольку объединение вводило санкции против России. Будущее переговорного процесса по Украине, по его словам, определится готовностью сторон «выполнять свои обещания», что будет видно уже в ближайшие недели. Госсекретарь США подчеркнул, что Россия готова начать «серьезный процесс» урегулирования конфликта с Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров (второй слева), Юрий Ушаков (в центре) и Марко Рубио

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters, Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters Сергей Лавров (второй слева), Юрий Ушаков (в центре) и Марко Рубио

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters, Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

16:16. Спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что переговоры оказались «позитивными и конструктивными», были нацелены на поиск решений.

16:13. Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что США нацелены на окончательное, а не временное решение российско-украинского конфликта. «Бесконечная война в Европе, превратившаяся в мясорубку, неприемлема для Дональда Трампа»,— сказал господин Уолц после переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дмитриев во время встречи в Эр-Рияде

Фото: Baraa Anwer / AP Кирилл Дмитриев во время встречи в Эр-Рияде

Фото: Baraa Anwer / AP

16:09. Марко Рубио сообщил, что Россия и США договорились восстановить штат посольств стран в Москве и Вашингтоне. По словам госсекретаря, сегодняшняя встреча — «первый шаг на долгом и трудном пути» нормализации отношений.

15:57. США и Россия договорились продолжать процесс переговоров «в продуктивном ключе», отметил Госдепартамент. Американская сторона назвала встречу в Эр-Рияде «важным шагом вперед» для завершения российско-украинского конфликта, но подчеркнула, что этого недостаточно для установления мира.

15:48. Кирилл Дмитриев рассказал, что представители России и США отдельно обсудили будущее экономическое сотрудничество, коснувшись в том числе мировых цен на энергоносители. По его словам, американская делегация «удивилась», узнав, что потери американского бизнеса после ухода с российского рынка оцениваются в $300 млрд.

15:37. Госдепартамент сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах в Эр-Рияде договорились создать механизм консультаций для устранения «раздражителей» в отношениях стран, а также сформировать команды на высоком уровне для начала работы по скорейшему урегулированию российско-украинского конфликта. Стороны условились сотрудничать по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, а также в направлении экономических возможностей, которые могут возникнуть после завершения боевых действий на Украине.

15:35. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в отсутствие на переговорах Киева все, о чем могут договориться Россия и США, касается лишь их двусторонних отношений, но не завершения боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дмитриев (справа) после встречи в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool Photo / AP Кирилл Дмитриев (справа) после встречи в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool Photo / AP

15:31. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал переговоры российской и американской делегаций позитивными. Он подчеркнул, что представители России и США общались «на равных» и с уважением друг к другу.

15:30. На фоне переговоров делегаций России и США индекс Мосбиржи снижается к концу предыдущего дня на 1,03%, до 3274,24 пункта.

15:26. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли пройдет на следующей неделе, рассказал Юрий Ушаков, комментируя публикацию Bloomberg. По его словам, стороны будут работать над тем, чтобы создать условия для такой встречи.

15:11. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры с делегацией США успешными. По его словам, стороны договорились в дальнейшем учитывать интересы друг друга и продвигать двусторонние отношения. Также делегации изложили «свои принципиальные подходы» о конфликте на Украине и договорились, что команды переговорщиков по этой теме «в свое время вступят в контакт».