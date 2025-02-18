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Итоги переговоров в Эр-Рияде

Онлайн: механизм консультаций РФ и США, реакция Украины и сроки встречи президентов

В столице Саудовской Аравии прошли первые с начала СВО переговоры России и США, направленные в первую очередь на восстановление отношений стран. Встреча продлилась 4,5 часа с учетом перерывов. О чем говорили во время переговоров, как реагируют мировые СМИ и рынки — в онлайн-трансляции «Ъ».

Слева направо: глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан, помощник президена РФ Юрий Ушаков и глава МИДа Сергей Лавров

Слева направо: глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан, помощник президена РФ Юрий Ушаков и глава МИДа Сергей Лавров

Фото: Evelyn Hockstein / Pool Photo / AP

Слева направо: глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан, помощник президена РФ Юрий Ушаков и глава МИДа Сергей Лавров

Фото: Evelyn Hockstein / Pool Photo / AP

17:43. Делегация России покинула Эр-Рияд.

17:02. Сергей Лавров подчеркнул, что на переговорах в Эр-Рияде стороны «довольно небезуспешно» занимались налаживанием отношений. Российская делегация ощутила «полную решимость, конкретный настрой» продвигать взаимодействие России и США «активным образом». В частности, министр отметил заинтересованность в снятии «искусственных преград» для развития взаимовыгодного сотрудничества.

16:57. Сергей Лавров сообщил, что по итогу переговоров Москва и Вашингтон договорились в ближайшее время назначить послов в обеих столицах. Заместители внешнеполитических ведомств США и России встретятся и обсудят «устранение искусственных барьеров» в работе посольств, созданных прошлой американской администрацией.

16:54. Министрам иностранных дел России и США и советникам по нацбезопасности поручено провести переговоры перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа, чтобы проработать ключевые вопросы, сообщил Сергей Лавров. После этого будет назначена дата переговоров лидеров.

16:52. Сергей Лавров заявил, что не видел плана урегулирования конфликта из трех пунктов, о котором сообщала репортер Fox News.

16:49. Когда США сообщат, кто будет представлять их при обсуждении украинского вопроса, Россия уведомит о своем выборе, сказал Сергей Лавров. После этого, по его словам, начнутся регулярные консультации по Украине. «Мы согласовали, что будет в ближайшее время сформирован процесс по украинскому урегулированию»,— отметил министр.

16:45. Сергей Лавров заявил, что в ходе переговоров Россия и США признали необходимость руководствоваться своими национальными интересами. По его словам, встреча оказалась полезной, стороны «слышат друг друга».

16:42. МИД Саудовской Аравии выразил надежду, что переговоры делегаций России и США позволят сблизить позиции двух стран и отразятся на установлении мира и безопасности.

16:38. Журналист телеканала Fox News Жаки Генрих со ссылкой на источники сообщила, что США и России предложили трехэтапный план мирного урегулирования российско-украинского конфликта: прекращения огня, проведение выборов на Украине и подписание финального соглашения. По данным репортера, Москва и Вашингтон считают второй пункт ключевым условием наступления мира.

16:34. Майк Уолц заявил, что Дональд Трамп намерен как можно скорее провести переговоры о перспективах мирного договора России и Украины, где будут обсуждаться вопросы территорий и гарантии безопасности. Он подчеркнул, что с союзниками США проводятся консультации, и «никто не остается в стороне».

16:30. Представитель Еврокомиссии Стефан де Керсмакер заявил, что никакое решение по Украине не может быть принято без участия ЕС и Киева.

16:18. Марко Рубио заявил, что Евросоюз в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров, поскольку объединение вводило санкции против России. Будущее переговорного процесса по Украине, по его словам, определится готовностью сторон «выполнять свои обещания», что будет видно уже в ближайшие недели. Госсекретарь США подчеркнул, что Россия готова начать «серьезный процесс» урегулирования конфликта с Украиной.

Сергей Лавров (второй слева), Юрий Ушаков (в центре) и Марко Рубио

Сергей Лавров (второй слева), Юрий Ушаков (в центре) и Марко Рубио

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters, Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

Сергей Лавров (второй слева), Юрий Ушаков (в центре) и Марко Рубио

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters, Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

16:16. Спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что переговоры оказались «позитивными и конструктивными», были нацелены на поиск решений.

16:13. Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что США нацелены на окончательное, а не временное решение российско-украинского конфликта. «Бесконечная война в Европе, превратившаяся в мясорубку, неприемлема для Дональда Трампа»,— сказал господин Уолц после переговоров.

Кирилл Дмитриев во время встречи в Эр-Рияде

Кирилл Дмитриев во время встречи в Эр-Рияде

Фото: Baraa Anwer / AP

Кирилл Дмитриев во время встречи в Эр-Рияде

Фото: Baraa Anwer / AP

16:09. Марко Рубио сообщил, что Россия и США договорились восстановить штат посольств стран в Москве и Вашингтоне. По словам госсекретаря, сегодняшняя встреча — «первый шаг на долгом и трудном пути» нормализации отношений.

15:57. США и Россия договорились продолжать процесс переговоров «в продуктивном ключе», отметил Госдепартамент. Американская сторона назвала встречу в Эр-Рияде «важным шагом вперед» для завершения российско-украинского конфликта, но подчеркнула, что этого недостаточно для установления мира.

15:48. Кирилл Дмитриев рассказал, что представители России и США отдельно обсудили будущее экономическое сотрудничество, коснувшись в том числе мировых цен на энергоносители. По его словам, американская делегация «удивилась», узнав, что потери американского бизнеса после ухода с российского рынка оцениваются в $300 млрд.

15:37. Госдепартамент сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах в Эр-Рияде договорились создать механизм консультаций для устранения «раздражителей» в отношениях стран, а также сформировать команды на высоком уровне для начала работы по скорейшему урегулированию российско-украинского конфликта. Стороны условились сотрудничать по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, а также в направлении экономических возможностей, которые могут возникнуть после завершения боевых действий на Украине.

15:35. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в отсутствие на переговорах Киева все, о чем могут договориться Россия и США, касается лишь их двусторонних отношений, но не завершения боевых действий.

Кирилл Дмитриев (справа) после встречи в Эр-Рияде

Кирилл Дмитриев (справа) после встречи в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool Photo / AP

Кирилл Дмитриев (справа) после встречи в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool Photo / AP

15:31. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал переговоры российской и американской делегаций позитивными. Он подчеркнул, что представители России и США общались «на равных» и с уважением друг к другу.

15:30. На фоне переговоров делегаций России и США индекс Мосбиржи снижается к концу предыдущего дня на 1,03%, до 3274,24 пункта.

15:26. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли пройдет на следующей неделе, рассказал Юрий Ушаков, комментируя публикацию Bloomberg. По его словам, стороны будут работать над тем, чтобы создать условия для такой встречи.

15:11. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры с делегацией США успешными. По его словам, стороны договорились в дальнейшем учитывать интересы друг друга и продвигать двусторонние отношения. Также делегации изложили «свои принципиальные подходы» о конфликте на Украине и договорились, что команды переговорщиков по этой теме «в свое время вступят в контакт».

Фотогалерея

Кадры со встречи в Эр-Рияде

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Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде

Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио в международном аэропорту Эр-Рияда

Госсекретарь США Марко Рубио в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре) в международном аэропорту Эр-Рияда

Глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре) в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: МИД РФ

Глава суверенного фонда РФ Кирилл Дмитриев общается с прессой перед встречей российской и американской делигаций

Глава суверенного фонда РФ Кирилл Дмитриев общается с прессой перед встречей российской и американской делигаций

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покидает отель перед встречей с делегацией США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покидает отель перед встречей с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Кортеж главы МИД РФ Сергея Лаврова по пути на встречу с делегацией США

Кортеж главы МИД РФ Сергея Лаврова по пути на встречу с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Слева направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц на встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

Слева направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц на встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков во время встречи с американской делегацией в Эр-Рияде

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков во время встречи с американской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Слева-направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мосад бин Мухаммед Аль Айбан, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров на российско-американских переговорах в Эр-Рияде

Слева-направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мосад бин Мухаммед Аль Айбан, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров на российско-американских переговорах в Эр-Рияде

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

В центре: глава МИД РФ Сергей Лавров, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф

В центре: глава МИД РФ Сергей Лавров, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

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Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре) в международном аэропорту Эр-Рияда

Фото: МИД РФ

Глава суверенного фонда РФ Кирилл Дмитриев общается с прессой перед встречей российской и американской делигаций

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покидает отель перед встречей с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Кортеж главы МИД РФ Сергея Лаврова по пути на встречу с делегацией США

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Слева направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц на встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) и советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков во время встречи с американской делегацией в Эр-Рияде

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Слева-направо: спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолц, глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мосад бин Мухаммед Аль Айбан, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров на российско-американских переговорах в Эр-Рияде

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

В центре: глава МИД РФ Сергей Лавров, советник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

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