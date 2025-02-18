Российская делегация покинула Эр-Рияд после переговоров с США

Делегация России, участовавшая в переговорах с США в Эр-Рияде, покинула столицу Саудовской Аравии. В переговорах с российской стороны участвовали глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Экономические вопросы с американской стороной обсуждал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Встреча делегаций США и России продлились примерно 4,5 часа с учетом перерывов. Со стороны США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф. Стороны назвали встречу успешной и продуктивной.

Среди основных договоренностей, которых удалось достичь на переговорах,— формирование переговорной группы для урегулирования российско-украинского конфликта; восстановление штата посольств в Москве и Вашингтоне; работа над встречей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа; создание механизма для консультаций России и США по устранению «раздражителей» в отношениях стран.

Об итоговых заявлениях сторон — читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян