Россия и США договорились о сотрудничестве и инвестициях после завершения СВО

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров условились о сотрудничестве между Москвой и Вашингтоном по вопросам, представляющим взаимный интерес. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США, который прокомментировал итоги переговоров делегаций из РФ и США в Эр-Рияде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

В госдепе уточнили, что стороны договорились сформировать переговорные группы высокого ранга, чтобы начать работу, направленную на скорейшее урегулирование украинского конфликта. А после его окончания, министры иностранных дел договорились сотрудничать как в геополитическом измерении, так и по вопросам экономики и инвестиций.

Во вторник, 18 февраля, России и США провели официальные переговоры в столице Саудовской Аравии. Российскую сторону на них представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В команду США вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф.

Анастасия Домбицкая