Посольство России отреагировало на слова губернатора в Армении про «иванов»
Посольство России в Армении отреагировало на публикацию губернатора Ширакской области страны Давида Арушаняна. В ней глава области упоминает слово «иваны».
«С недоумением восприняли содержащееся в записи… упоминание неких “иванов”, поневоле напоминающее лексикон немецких нацистов периода Великой Отечественной войны»,— указано в публикации посольства в Telegram.
В посольстве добавили, что подобные публичные высказывания могут «провоцировать национальную неприязнь по отношению к россиянам», что «в корне противоречило бы духу многовековой дружбы между народами наших стран».
17 октября господин Арушанян опубликовал пост в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). «Гюмри — это не ваш "Нижний Табор", а гюмрийцы — не ваши “иваны”»,— написал губернатор.
По информации «АрмИнфо», так политик высказался об организации партией «Сильная Армения» Самвела Карапетяна праздничных мероприятий по случаю Дня Гюмри 17 октября. Партия выступает за углубление отношений страны с Россией.