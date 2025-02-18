Fox News: Россия и США разработали трехступенчатый мирный план по Украине

По итогам переговоров в Эр-Рияде делегации России и США разработали трехступенчатый мирный план урегулирования конфликта на Украине, сообщила журналистка Fox News Жаки Генрих в соцсети X. Иностранные дипломатические собеседники рассказали ей, что план включает прекращение огня, после которого на Украине должны пройти президентские выборы, а после — подписание мирного соглашения. По словам собеседников, Москва и Вашингтон считают проведение выборов на Украине основным условием успеха для мирного процесса.

Об аналогичном плане мирного урегулирования ранее со ссылкой на источники сообщал депутат Европарламента Сергей Лагодинский. По его словам, президент США Дональд Трамп настаивает на проведении выборов главы государства на Украине до подписания мирного соглашения с Россией.

При этом Сергей Лавров заявил журналистам после встречи, что лично он такого плана не видел.

Официальные переговоры российской и американской делегации прошил в Эр-Рияде сегодня, 18 февраля. Российскую сторону на них представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США на встрече присутствовали госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф. Господин Ушаков назвал прошедшие переговоры успешными.

Итоги переговоров в Эр-Рияде — в онлайн-трансляции «Ъ».