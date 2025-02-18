Ушаков: США поручили Келлогу вести переговоры с Украиной и Европой

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что США назначили спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога своим представителем на переговорах с Киевом и Европой. Для контактов по российско-американским отношениям США выделят специального человека или группу представителей.

«По Украине условились, что у них уже назначен посланник, спецпредставитель по Украине господин Келлог, но он будет вести контакты с украинцами и с европейцами. А для нашего российско-американского трека будет выделен специальный человек или группа специальных представителей»,— сообщил Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ТАСС). Он уточнил, что после того, как Вашингтон выберет представителя для контактов с Москвой, Владимир Путин назначит группу спецпредставителей для двустороннего диалога с США.

По словам господина Ушакова, на встрече в Саудовской Аравии Россия изложила принципиальные позиции по урегулированию российско-украинского конфликта и указала на необходимость устранить его первопричины. «И после этого условились, что будет создана специальная группа, которая плотно, фундаментально займется обсуждением всех нюансов этой проблемы»,— пояснил он.

На встрече делегаций в Эр-Рияде Россию представляли Юрий Ушаков и глава МИДа Сергей Лавров. Со стороны США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф. Стороны назвали встречу успешной и продуктивной. Среди основных договоренностей, которых удалось достичь,— формирование переговорной группы для урегулирования российско-украинского конфликта и восстановление штата посольств в Москве и Вашингтоне.

Об итоговых заявлениях сторон — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян