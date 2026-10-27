Урожай под гусеницами

Сдержанные результаты Поволжья могут сказаться на всем рынке. Прогноз USDA (Минсельхоз США; один из ориентиров для мировых рынков) закладывал сбор подсолнечника в России в текущем сельскохозяйственном году на уровне 21 млн тонн. Год к году значение должно было вырасти на 20%. Но это завышенная оценка, она не учитывает потерь в Поволжье, замечают в «Рексофт Консалтинге». Более реальной цифрой сейчас аналитики называют урожай в 18,5–19,5 млн тонн. Это рост на 6–11% год к году.