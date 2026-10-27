Урожай под гусеницами
Сбор подсолнечника в Поволжье и центре России сократился на 16–22%
На середину октября сбор подсолнечника в ключевых для него регионах Приволжья и центральной части страны сократился на 16–22% по сравнению с 2025 годом из-за распространения вредителя совки. По прогнозам аналитиков, в 2026 году совокупный урожай культуры в России увеличится не на 20% год к году, как ожидалось, а лишь на 6–11%. Главным драйвером рынка масличных стал рапс.
Валовый сбор подсолнечника в Приволжском федеральном округе (ПФО) на 16 октября 2026 года составил 5 млн тонн, сократившись год к году на 16%, в центре страны — 2,2 млн тонн, что меньше на 22% год к году, следует из данных OleoScope. Аналитики обращают внимание на то, что эти федеральные округа считаются традиционными центрами производства культуры. Вице-президент Газпромбанка Дарья Снитко говорит о снижении урожая в Саратовской и Самарской областях, на долю которых приходится значительная часть посевов.
Основным фактором снижения урожая в ПФО в «Рексофт Консалтинге» называют распространение совки — вредителя, чьи гусеницы поедают растения, в том числе подсолнечник. Ее размножению обычно способствует теплая и влажная погода. Гендиректор агрокорпорации «Био-Тон» Ирина Логачева говорит, что в Поволжье, в первую очередь в Саратовской области, прослеживается небольшое снижение урожайности, но качество семечки остается высоким. На юге страны, по ее словам, сильно упала масличность.
Сдержанные результаты Поволжья могут сказаться на всем рынке. Прогноз USDA (Минсельхоз США; один из ориентиров для мировых рынков) закладывал сбор подсолнечника в России в текущем сельскохозяйственном году на уровне 21 млн тонн. Год к году значение должно было вырасти на 20%. Но это завышенная оценка, она не учитывает потерь в Поволжье, замечают в «Рексофт Консалтинге». Более реальной цифрой сейчас аналитики называют урожай в 18,5–19,5 млн тонн. Это рост на 6–11% год к году.
Дарья Снитко говорит, что консенсус-прогноз Центра ценовых индексов еще в августе предусматривал валовый сбор подсолнечника в объеме 20 млн тонн, текущая оценка — 19 млн тонн. На 16 октября валовый сбор культуры, согласно OleoScope, составил 12,5 млн тонн, прибавив 2% год к году. Падение в Приволжье и центральной части страны компенсировал рост урожая в Сибири в 3,1 раза год к году, до 3,1 млн тонн, и на юге страны — на 33,7%, до 3,4 млн тонн.
Значительный объем сырья, по прогнозу «Рексофт Консалтинга», позволит увеличить выпуск подсолнечного масла в сезоне-2026/27 на 10% год к году, до 8 млн тонн. Аналитики не исключают, что рост конкуренции за семечку в Поволжье поддержит закупочные цены. Но резких скачков не ждут: вывоз семян сдерживает пошлина в размере 50%, а возможности для экспорта масла ограничены. Логистика экспорта усложнилась, напоминает госпожа Снитко.
Подсолнечник — не единственная категория масличных, которая может продемонстрировать снижение урожая в некоторых регионах. Валовый сбор сои в России на 16 октября, согласно OleoScope, составил 5,9 млн тонн, потеряв год к году 10,6%. Падение стало прогнозируемым в свете сокращения посевных площадей. Одновременно средняя урожайность сои за год опустилась на 3,3%, до 20,8 центнера с гектара.
Источник “Ъ” в одном из агрохолдингов называет сокращение площадей реакцией на прошлогоднее перепроизводство: тогда рост урожая на 30% привел к снижению закупочных цен и рентабельности.
В OleoScope не исключают, что сокращение урожая при стабильном спросе в этом году приведет к дефициту сои внутри страны. Это может стать причиной роста цен и увеличения импорта из стран Латинской Америки в зимний период, замечают аналитики. В «Рексофт Консалтинге» также не исключают сценария с ростом зарубежных поставок.
Наиболее активно растущей культурой среди масличных в этом году станет рапс. Его валовый сбор на 16 октября вырос на 24% год к году, до 6,4 млн тонн, подсчитали в OleoScope. Этому, считают в компании, способствовали расширение площадей и высокий темп уборки. Аналитики называют рапс основным драйвером в категории масличных. В «Рексофт Консалтинге» замечают, что посевы рапса в этом году увеличились на 31%: культура оказалась доходнее, чем зерно или сахарная свекла. Направление поддерживает растущий экспорт рапсового масла в Китай, на который в прошлом году пришлось 89% поставок за рубеж.
Газета «Коммерсантъ» №199от 27.10.2026, стр. 10