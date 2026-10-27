Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми в третий раз предъявили обвинения
Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми в третий раз предъявили обвинения в совершении федеральных преступлений. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на судебные документы Окружного суда США по округу Колумбия.
В новом деле бывшего главу ФБР обвиняют в умышленной передаче информации о национальной обороне журналисту The New York Times в октябре 2016 года через третьих лиц, а также в сговоре с целью нарушения закона. Минюст США подал обвинительный акт еще 5 октября в секретном режиме, однако документ распечатали по ходатайству защиты.
Адвокаты господина Коми требуют прекратить дело, указывая, что 10-летний срок давности по этим эпизодам уже истек. Кроме того, сама утечка расследовалась дважды, и прокуроры ранее отказывались от уголовного преследования. Джеймс Коми назвал происходящее «вопиющим злоупотреблением полномочиями Министерства юстиции».
Это третье уголовное дело против господина Коми при администрации Дональда Трампа, который уволил его с поста главы ФБР в 2017 году. В апреле этого года ему предъявляли обвинения в угрозе жизни Дональду Трампу из-за публикации фотографии ракушек в соцсетях в виде чисел «86 47». Первое дело о даче ложных показаний Сенату было закрыто судом в ноябре 2025 года из-за нелегитимного назначения прокурора.