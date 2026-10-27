Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми в третий раз предъявили обвинения

В новом деле бывшего главу ФБР обвиняют в умышленной передаче информации о национальной обороне журналисту The New York Times в октябре 2016 года через третьих лиц, а также в сговоре с целью нарушения закона. Минюст США подал обвинительный акт еще 5 октября в секретном режиме, однако документ распечатали по ходатайству защиты.