Россия и США договорились восстановить штат посольств

Госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров в Эр-Рияде заявил, что для продолжения контактов США и России потребуется активная работа дипломатических представительств. Стороны договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

«Действия, предпринятые за последние несколько лет, ограничили возможности дипломатических миссий обеих стран по функционированию. Нам потребуется дополнительная работа представительств, способных нормально функционировать»,— сказал господин Рубио (цитата по AP).

В апреле 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ, ограничивающий прием на работу в дипломатические представительства недружественных России стран. Среди них оказались и США. В ответ посольство США сократило обслуживание россиян и обещало выдавать документы только в случаях «угрозы жизни» или «наступления смерти».

Взаимные высылки российских и американских дипломатов продолжились и в следующем году. В январе 2022 года действующий тогда посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что 27 сотрудников российского посольства в Вашингтоне покинут страну к концу месяца, еще 28 дипломатов — в июне. После этого, по его оценкам, в посольстве РФ должно было остаться 184 работника, в том числе дипломаты и административно-технический персонал. В начале 2023 года из США должны были уехать еще 30 сотрудников российского посольства.

В сентябре 2023 года посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в российский МИД, где ей вручили ноту об объявлении персонами нон грата первого и второго секретарей посольства Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. Российская сторона обвинила дипломатов в противоправной активности и «вмешательстве во внутренние дела России».

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