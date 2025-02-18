Индекс Мосбиржи упал после переговоров России и США

После окончания переговоров делегаций России и США в Саудовской Аравии индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) снижался до 3261,81 пункта (–1,41%). До того как российские и американские представители выступили с первыми заявлениями, бенчмарк находился в районе 3333,38 пункта.

По данным на 16:50, индекс Мосбиржи опустился до 3264,33 (–1,26%). В лидерах роста — акции «Мосэнерго» (+1,06%), «Русала» (+0,75%), «Полюса» (+0,66%). Наибольшее падение демонстрируют акции ПИКа (–5,93%), «Мечела» (–5,03%), ВТБ (–4,76%).

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, который был участником переговорной делегации, по итогу встречи заявил, что говорить о сближении позиций России и США пока рано. Несмотря на это, страны договорились продвигать двусторонние отношения и восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне.

Переговоры в Эр-Рияде продлились 4,5 часа с учетом перерывов. От России в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В команду США вошли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф.

Итоги переговоров в Саудовской Аравии — в онлайн-трансляции «Ъ».