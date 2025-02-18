Дмитриев назвал переговоры РФ и США в Эр-Рияде позитивными

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде позитивными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дмитриев

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters Кирилл Дмитриев

Фото: Hamad I Mohammed. / Reuters

Ранее господин Дмитриев говорил, что хорошие отношения между Москвой и Вашингтоном важны для всего мира. Он отмечал, что только вместе Россия и США смогут отреагировать на множество мировых проблем, урегулировать глобальные конфликты и предложить решения.

Во вторник, 18 февраля, России и США провели официальные переговоры в столице Саудовской Аравии. Российскую сторону на них представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В команду США вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф.

Анастасия Домбицкая