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Коммерсантъ FM
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Ушаков: саммит Путина и Трампа вряд ли пройдет на следующей неделе

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли состоится на следующей неделе. Об этом по итогам переговоров в Эр-Рияде сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, о конкретных датах «трудно говорить».

Юрий Ушаков и Сергей Лавров (справа)

Юрий Ушаков и Сергей Лавров (справа)

Фото: @MID_Russia

Юрий Ушаков и Сергей Лавров (справа)

Фото: @MID_Russia

По словам помощника президента РФ, на встрече в Эр-Рияде стороны обсуждали вопрос организации встречи двух лидеров. Они условились совместно работать для того, чтобы такая встреча состоялась в будущем, сообщил он. «Нужна плотная работа»,— подчеркнул господин Ушаков, комментируя возможные переговоры глав государств.

Юрий Ушаков также сообщил по итогам контактов с американской стороной, что Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения. В этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон, заверил он.

Ранее во вторник агентство Bloomberg писало, что Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться уже на следующей неделе.

Во вторник, 18 февраля, России и США провели официальные переговоры в столице Саудовской Аравии. Российскую сторону на них представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В команду США вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф.

Анастасия Домбицкая

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