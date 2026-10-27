Болсонару обязали сдать паспорт по делу об отмывании денег

По информации G1, первоначально именно Уиллер Томас был фигурантом расследования по делу об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и использовании букмекерских контор в предполагаемой схеме. Однако полиция, изучив документы и электронные письма адвоката, выявила его финансовые связи с Болсонару. Кроме этого, компании адвоката оплачивали ряд зарубежных поездок сенатора. Болсонару и Уиллер подтверждают, что являются друзьями, но отрицают деловые партнерские отношения и какие-либо противоправные действия.