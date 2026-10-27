Болсонару обязали сдать паспорт по делу об отмывании денег
Судья Верховного суда Бразилии обязал сенатора, экс-кандидата в президенты страны Флавиу Болсонару сдать свой паспорт в полицию. Решение принято в связи с тем, что Болсонару и его адвокат Уиллер Томас находятся под следствием федеральной полиции по обвинению в отмывании денег, сообщает бразильский портал G1.
В рамках судебного решения Болсонару и его адвокату запрещено общаться, а все их паспорта, включая дипломатические, считаются аннулированными. Поскольку Флавиу Болсонару является сенатором, он обладает особой юрисдикцией в Верховном федеральном суде.
По информации G1, первоначально именно Уиллер Томас был фигурантом расследования по делу об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и использовании букмекерских контор в предполагаемой схеме. Однако полиция, изучив документы и электронные письма адвоката, выявила его финансовые связи с Болсонару. Кроме этого, компании адвоката оплачивали ряд зарубежных поездок сенатора. Болсонару и Уиллер подтверждают, что являются друзьями, но отрицают деловые партнерские отношения и какие-либо противоправные действия.
В Бразилии 25 октября прошел второй тур президентских выборов, победу в котором одержал действующий президент Лула да Силва, набрав 51,79% голосов. Флавиу Болсонару получил 48,21%. После объявления результатов сенатор заявлял, что не согласен с ними и намерен аннулировать итоги выборов. В дальнейшем он отказался от этих планов.