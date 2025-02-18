Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде завершились

В столице Саудовской Аравии завершились переговоры американской и российской делегаций. Участвовавший во встрече помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли успешно, стороны договорились в дальнейшем учитывать интересы друг друга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде

Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

«Просто мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга. Но вместе с тем и продвигать двусторонние отношения, поскольку в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон»,— сказал Юрий Ушаков журналистам.

Делегации обсудили в том числе встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. «Этот вопрос обсуждался, будем работать для того, чтобы создать условия для такой встречи»,— рассказал помощник российского президента. По его словам, также затрагивался и украинский вопрос. Стороны договорились, что «отдельные команды переговорщиков по этой теме в свое время вступят в контакт».

Российскую сторону на переговорах представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и Юрий Ушаков. В команду США вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф. Как пояснял Кремль, переговоры в первую очередь посвящены восстановлению российско-американских отношений, а также перспективам возможных контактов по украинскому конфликту.

Лусине Баласян