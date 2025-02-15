Минобороны сообщило о взятии Березовки в ДНР

Российские войска взяли село Березовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны. Село находится в Константиновском районе, восточнее города Покровска, за который продолжаются бои.

Минобороны России с декабря 2024 года практически ежедневно отчитывается о взятии под контроль новых населенных пунктов в ДНР. 1 февраля 2025-го российская армия взяла под контроль поселок Крымское, 5 февраля — населенный пункт Барановка, 7 февраля — поселок Дружба.

7 февраля Минобороны сообщило о взятии города Дзержинск в ДНР. Также с конца прошлой недели российские войска взяли в республике село Орехово-Василевка, населенные пункты Ясеновое, Водяное Второе, Дачное и Зеленое Поле.