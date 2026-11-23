На продажу выставлены Boeing 747–200 и Boeing 747SP 1982 года выпуска. Оба находятся в Тунисе с 1991 года и с тех пор в Ирак не возвращались. После вторжения в Кувейт в августе 1990 года власти Ирака отправили самолеты за рубеж, опасаясь ударов коалиции во главе с США. Boeing 747SP стоит в аэропорту Тозер-Нефта на юге Туниса с 1 января 1991 года.