Ирак выставил на продажу самолет Саддама Хусейна
Министерство транспорта Ирака 18 ноября объявило о продаже двух Boeing 747 авиакомпании Iraqi Airways. За каждый самолет власти рассчитывают получить $900 тыс., за оба — $1,8 млн. Один из бортов обслуживал правительство Саддама Хусейна. Об этом сообщает The Economic Times.
Для участия в торгах требуется финансовая гарантия — 20% оценочной стоимости, или $180 тыс. за самолет. Победителю предстоит дополнительно заплатить сервисный сбор в размере 2% цены покупки. Технических гарантий продавец не дает: самолеты передадут в их нынешнем состоянии там, где они находятся. Переоформление собственности, таможенные процедуры, вывоз и оплату стоянки покупатели возьмут на себя.
На продажу выставлены Boeing 747–200 и Boeing 747SP 1982 года выпуска. Оба находятся в Тунисе с 1991 года и с тех пор в Ирак не возвращались. После вторжения в Кувейт в августе 1990 года власти Ирака отправили самолеты за рубеж, опасаясь ударов коалиции во главе с США. Boeing 747SP стоит в аэропорту Тозер-Нефта на юге Туниса с 1 января 1991 года.
Попытки найти покупателей, по данным AeroCorner, предпринимались с 2010 года. В 2023 году Iraqi Airways предлагала самолеты по $494 тыс. каждый, но продать их не удалось. Нынешняя оценка примерно на 82% выше. Разрешение на продажу канцелярия премьер-министра Ирака выдала в феврале 2025 года.