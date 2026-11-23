Роспотребнадзор рекомендовал измерять температуру на входах в детские сады
При входе в дошкольные организации в России будут измерять температуру бесконтактным способом. Такую меру ввели для выявления признаков заболеваний у воспитанников, родителей, сотрудников и посетителей, сообщает ТАСС со ссылкой на методические рекомендации Роспотребнадзора. Согласно документам, ответственного за проведение термометрии должна установить сама организация.
Неделю назад Роспотребнадзор сообщал, что в стране зафиксирован прирост заболевших ОРВИ, гриппом и COVID-19: их число оценивалось в 608 тыс. Ведомство говорило, что заболеваемость респираторными инфекциями соответствует сезонным уровням. Родителям рекомендовали вакцинировать детей от гриппа до начала активного сезонного подъема заболеваемости.