Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль поселок Крымское в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны. Поселок находится в Торецкой городской общине Бахмутского района.

По данным военного ведомства, российская армия также нанесла поражение военным ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Дзержинск, Дружба, Лысовка, Славянка, Барановка, Новоандреевка и Котлино в ДНР.

Бахмут (Артемовск) перешел под контроль России в мае 2023 года. Город находится на северо-востоке ДНР.

В декабре 2024 года глава Минобороны Андрей Белоусов говорил, что под контролем ВСУ остается только 25–30% территорий ДНР. Минобороны России с конца прошлого года регулярно отчитывается о взятии под контроль населенных пунктов в ДНР. 23 января был взят поселок Соленое, на следующей день — населенный пункт Тимофеевка. 26 января взяли село Зеленое и Великую Новоселку, 29 января — Новоелизаветовку, 31 января — Нововасильевку.