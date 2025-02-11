Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» заняли населенный пункт Ясеновое на западе Донецкой народной республики.

10 января председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил «РИА Новости», что российская армия зашла на окраины села, вступив в бои с ВСУ. 19 января сообщалось, что бойцы подняли в Ясеновом флаг России.

7 февраля Министерство обороны сообщило о взятии войсками группировки «Центр» Дзержинска (Торецк) в Донецкой народной республике. 9 февраля группировкой войск «Юг» был занят населенный пункт Орехово-Василевка.