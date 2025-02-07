Армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в Донецкой народной республике, сообщила пресс-служба Минобороны. Дзержинск расположен примерно в 55 км от Донецка.

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Город был взят силами группировки «Центр» — подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 армии и добровольческим формированием «Ветераны».

Дзержинск вновь начал упоминаться в сводках Минобороны с субботы, 1 февраля. В последующие дни, согласно сообщениям ведомства, российские войска в районе этого города уничтожали живую силу и технику ВСУ, улучшали положение по переднему краю атаки.