Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны сообщило о взятии города Дзержинск в ДНР

Армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в Донецкой народной республике, сообщила пресс-служба Минобороны. Дзержинск расположен примерно в 55 км от Донецка.

Город был взят силами группировки «Центр» — подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 армии и добровольческим формированием «Ветераны».

Дзержинск вновь начал упоминаться в сводках Минобороны с субботы, 1 февраля. В последующие дни, согласно сообщениям ведомства, российские войска в районе этого города уничтожали живую силу и технику ВСУ, улучшали положение по переднему краю атаки.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...