Российская армия взяла Водяное Второе в ДНР

Подразделения группировки российских войск «Центр» установили контроль над населенным пунктом Водяное Второе в ДНР, сообщило Минобороны. В сводке военного ведомства говорится, что российские военнослужащие продолжают продвижение «в глубину обороны противника».

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«Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Ленина, Барановка, Зверево, Удачное, Котлино, Надеждинка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики»,— сказано в сообщении ведомства.

Водяное Второе находится восточнее города Покровск, за который продолжаются бои. 11 февраля Минобороны отчиталось об установлении контроля над населенным пунктом Ясеновое на западе ДНР. 9 февраля группировкой войск «Юг» был занят населенный пункт Орехово-Василевка.