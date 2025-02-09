Минобороны сообщило о взятии села Орехово-Василевка в ДНР

Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Орехово-Василевка в Донецкой народной республике (ДНР). Согласно сводке Минобороны, село заняли военнослужащие группировки войск «Юг».

Орехово-Василевка расположена к северо-западу от Артемовска (Бахмут), который перешел под контроль российской армии в мае 2023 года. «Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино ДНР»,— говорится в сообщении военного ведомства.

С начала февраля, по данным Минобороны, российские войска взяли под контроль населенные пункты Новомлынск, Крымское, Барановка и Дружба. 7 февраля Минобороны сообщило о взятии города Дзержинск (Торецк) в ДНР.