Российская армия взяла Дружбу в ДНР

Минобороны России сообщило о взятии поселка Дружба в Донецкой народной республике (ДНР). Контроль над населенным пунктом установили подразделения группировки войск «Центр».

Поселок Дружба находится рядом с городом Дзержинск (украинское название Торецк), за который продолжаются бои. Город расположен в северо-западной части ДНР.

1 февраля военное ведомство отчиталось о взятии села Крымское, которое примыкает к Дзержинску. С декабря 2024 года российские войска в ДНР заняли более десятка населенных пунктов, в том числе Соленое, Тимофеевка, Зеленое и Великая Новоселка.