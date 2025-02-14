Армия России взяла Дачное и Зеленое Поле в ДНР

Минобороны сообщило, что российские войска заняли населенные пункты Дачное и Зеленое Поле в ДНР. Об этом написано в еженедельной сводке ведомства.

Первый населенный пункт был взят подразделениями «Южной» группировки войск. Он находится западнее города Курахова, который перешел под контроль российских войск 6 января. Второй взяли подразделения группировки войск «Центр». Он расположен восточнее города Покровск, за который за который продолжаются бои.

Вчера Минобороны сообщало, что группировки российских войск «Центр» установили контроль над населенным пунктом Водяное Второе в ДНР. С начала февраля, по данным Минобороны, ВС РФ взяли под контроль еще несколько населенных пунктов. Среди них — Новомлынск, Крымское, Барановка, Дружба, Ясеновое и другие.