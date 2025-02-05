Российская армия взяла Барановку в ДНР и Новомлынск в Харьковской области

Вооруженные силы России установили контроль над двумя населенными пунктами в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области. Согласно сводке Минобороны, подразделения группировки войск «Центр» взяли Барановку в ДНР, группировки войск «Запад» — Новомлынск.

Барановка находится в Покровском районе ДНР, южнее города Покровска, за который сейчас идут бои. Новомлынск расположен на правом берегу реки Оскол, входит в Купянский район.

C конца 2024 года в Харьковской области под контроль РФ перешли населенный пункт Лозовая, село Калиново, населенные пункты Западное и Двуречная. В ДНР российские войска с декабря заняли более десятка населенных пунктов, в том числе Соленое, Тимофеевка, Зеленое и Великая Новоселка. 1 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка Крымское.