Цена на медь упала ниже $12 тыс. за тонну
Цена меди на Лондонской бирже металлов (LME) ненадолго опустилась ниже $12 тыс. за тонну из-за сомнений в перспективах расходов на искусственный интеллект, пишет Bloomberg. В понедельник котировки сначала выросли на 1,5%, но затем снижение достигало 1,7%. К 11:03 по шанхайскому времени (06:03 мск) тонна меди стоила $12 069,50 — на 0,8% меньше, чем на закрытии предыдущих торгов.
За предшествующую неделю медь потеряла 9% стоимости. Это третье по масштабу недельное падение за текущее десятилетие. Инвесторы сокращали вложения в рисковые активы, пересматривая ожидания расходов на дата-центры и связанную с ними инфраструктуру. Инвесторы, как пишет Bloomberg, сомневаются, что искуственный интеллект станет одним из основных источников роста спроса на медь.
В сентябре энтузиазм вокруг ИИ и ожидания американских импортных пошлин подняли медь почти до $15 тыс. за тонну — рекордного уровня. Победа Демократической партии на промежуточных выборах в США усилила ожидания более строгого контроля за строительством дата-центров, что способствовало падению цен в этом месяце. Дополнительное давление оказывают слабый спрос в Китае и сильный доллар.
Участники рынка все больше сомневаются и в том, что президент США Дональд Трамп введет пошлины на рафинированную медь до конца года. Ожидание этих мер привлекало металл в США, сокращая доступные запасы в других странах и поддерживая цены. На прошлой неделе трейдеры готовили отправку меди из американских портов, чтобы ослабить дефицит предложения в Азии.