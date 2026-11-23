Участники рынка все больше сомневаются и в том, что президент США Дональд Трамп введет пошлины на рафинированную медь до конца года. Ожидание этих мер привлекало металл в США, сокращая доступные запасы в других странах и поддерживая цены. На прошлой неделе трейдеры готовили отправку меди из американских портов, чтобы ослабить дефицит предложения в Азии.