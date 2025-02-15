Телефонный разговор Путина и Трампа, обмен Винника на Фогеля и Мюнхенская конференция

Цитаты недели

«Великолепные переговоры с Россией и Украиной вчера. Хорошая возможность для завершения этой ужасной, очень кровопролитной войны» (президент США Дональд Трамп о переговорах по украинскому урегулированию).

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«Угроза, которая беспокоит меня больше всего по отношению к Европе,— это не Россия, не Китай и не какой-либо другой внешний субъект. Меня беспокоит угроза изнутри, отход Европы от некоторых из ее самых основополагающих ценностей» (вице-президент Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности).

«Мы должны быть уверены, что Владимир Путин никогда больше не попытается напасть на Украину, это крайне важно, но Украине никогда не обещали, что в рамках мирного соглашения она станет частью НАТО» (генсек НАТО Марк Рютте о перспективах вступления Украины в альянс).

«Когда гражданин России возвращается на родину, это радость, в том числе для Путина» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков об обмене гражданина РФ Александра Винника на американца Марка Фогеля).

Цифры недели

На уровне 21% ЦБ РФ сохранил ключевую ставку.

До 3200 пунктов поднялся индекс Мосбиржи на фоне новости о телефонном разговоре президентов РФ и США.

Рекордных 5 трлн руб. достиг объем сделок в РФ по слиянию и поглощению в 2024 году.

17 трлн руб. составил дефицит федерального бюджета РФ по итогам января 2025 года.

23 теракта предотвращено в РФ с начала 2025 года.

$2,9 тыс. за тройскую унцию впервые превысила стоимость золота на спот-рынке.

237 млн штрафов с помощью дорожных камер выписала ГИБДД по итогам 2024 года.

По букве закона

В РФ введен обязательный «период охлаждения» по потребительским кредитам с 1 сентября 2025 года.

С 1 марта плата за отопление в РФ будет взиматься только в отопительный сезон.

Ленинский райсуд Ульяновска приговорил бывшего вице-губернатора Ульяновской области Игоря Эделя к 12 годам колонии по делу о коррупции.

Гособвинение запросило шесть лет заключения для блогера Елены Блиновской, подозреваемой в неуплате налогов и отмывании денег.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу основателя компании «Лайк Центр» блогера Аяза Шабутдинова.

Йошкар-Олинский городской суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для владельца IT-компании iSpring Юрия Ускова, подозреваемого в махинациях.

Погибший на СВО вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов посмертно награжден званием Героя России.

Президент Владимир Путин присвоил звания заслуженных артисток России певицам Елене Ваенге и Кате Лель.

Азербайджан запретил въезд в страну депутату Госдумы Николаю Валуеву.

Отставки и назначения

Главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике Ирина Винер ушла в отставку.

Президент Румынии Клаус Йоханнис подал в отставку.

Сделки недели

Инвестиционная компания ERA Capital экс-владелицы Okko Екатерины Лапшиной вложила 1,5 млрд руб. в разработчика и производителя решений для интернета вещей (IoT) Rubetek.

Дочерняя компания ВЭБ.РФ консолидировала весь бизнес КБ «Стрелка», занимающегося проектами в урбанистике.

Инициативы недели

Кремль сообщил о подготовке взаимных визитов Владимира Путина и Си Цзиньпина в РФ и Китай.

Парламент Армении в первом чтении одобрил законопроект «О начале процесса вступления Армении в ЕС».

«Google Карты» переименовали Мексиканский залив в Американский.