Бизнес поглощен слияниями

По итогам 2024 года объем сделок слияний и поглощений (M&A) в рублевом выражении оказался рекордным — более 5 трлн руб. Наибольшей интенсивностью отличался четвертый квартал: бизнес готовился к отмене налоговых льгот, а часть компаний продавалась, не выдержав давления кредитных ставок. В 2025 году эксперты ждут роста рынка еще на 10–15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием агентства AK&M по рынку M&A в России по итогам 2024 года. Согласно ему, объем сделок с минимальным порогом $1 млн вырос по сравнению с предыдущим годом на 7,11%, составив $54,3 млрд против $50,7 млрд годом ранее.

В рублевом выражении сумма сделок отчетного периода возросла гораздо заметнее — на 18,1%, с 4,33 трлн до 5,11 трлн руб., это максимум за всю историю наблюдений.

В качестве факторов, повлиявших на увеличение объемов сделок M&A в 2024 году, в целом можно выделить санкционное давление на некоторые компании и их бенефициаров, рост ключевой ставки, а также национализацию стратегически важных активов, отмечает аналитик рейтингового агентства НКР Антон Гаврицков. Число сделок сократилось на 6,9%, до 499 с 536.

При этом, как следует из расчетов “Ъ”, основанных на предыдущих исследованиях AK&M по M&A, в четвертом квартале (поквартальную динамику в последнем исследовании само агентство не раскрыло) объем сделок M&A составил $20,42 млрд, увеличившись на 63,5% по сравнению с третьим кварталом 2024 года. Этот показатель стал максимальным со второго квартала 2019 года ($23,92 млрд).

Гендиректор компании «Эксперт Бизнес-решения» Павел Митрофанов отмечает, что в четвертом квартале наличествовал «рыночный оптимизм, связанный с остановкой тренда роста ключевой ставки». К тому же закрылись крупные сделки. «Продажа российской части "Яндекса" и покупка Moscow Towers РЖД оказали значительное влияние на общий объем сделок»,— напоминает партнер «Юникона» Эдуард Румянцев. Объем только этих двух сделок превысил $7 млрд.

«В четвертом квартале было определенное оживление в связи с ожиданиями изменений налогового законодательства: с начала 2025 года отменялась льгота при продаже, зафиксированный при продаже прирост стоимости компании подлежит налогообложению вне зависимости от срока владения,— указывает партнер департамента инвестиций и рынков капитала Kept Денис Суровцев.— Многие продавцы стремились закрыть сделки до конца года».

В AK&M отмечают несколько трендов на рынке M&A в 2024 году.

«Во-первых, активное участие закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов) в покупках компаний (13,7% от общей стоимости), во-вторых, это национализация активов по решению суда (7,2%)»,— рассказывает замгендиректора AK&M Людмила Еремина. А вот трансакции, когда актив находится в РФ, покупателем выступает российский резидент, а продавцом — иностранец, в 2024 году значительно сократились против итогов 2023 года, отмечает она. В 2024 году, по данным AK&M, было 58 подобных сделок (11,6%) объемом $3,38 млрд (6,2%) против 97 из 536 сделок (18,1% от общего числа) в 2023 году.

По прогнозам директора по аналитике Ингосстрах-банка Василия Кутьина, в 2025 году в случае сохранения текущих экономических условий сумма сделок может еще вырасти на 10–15%, до 5,62–5,87 трлн руб. (часть этого роста имеет инфляционную природу). При смягчении ДКП сумма сделок M&A пойдет вниз, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. По мнению аналитика УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артема Аутлева, лидером по количеству сделок M&A в 2025 году будет сектор ИТ на фоне продолжающейся цифровизации. Очевидно, что ЗПИФы продолжат играть значительную роль, позволяя бизнесу избегать санкционных рисков и упрощая переход собственности, указывает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. «Финансовые инвесторы будут рассматривать небольшие по объему cash-in-сделки, не требующие привлечения заемного капитала, целью которых будет финансовое оздоровление бизнес-таргета,— полагает аналитик Aspring Capital Святослав Сафронов.— Ожидается продолжение тренда на перепродажу активов, включая те, которые были выкуплены ранее у международных компаний в 2024 году». «Самыми активными покупателями на рынке будут инвесторы с собственными деньгами или с доступом к льготному финансированию,— считает партнер департамента финансового консультирования ДРТ Максим Толкачев.— Переговорный процесс по сделкам станет сложнее и дольше из-за высокой стоимости денег для покупателя и различных взглядов покупателя и продавца на оценку бизнеса».

Ксения Дементьева