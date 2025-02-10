Золото вписали в тарифы

Стоимость золота на спот-рынке обновила исторический рекорд, превысив $2,9 тыс. за тройскую унцию. Росту котировок способствует высокий спрос со стороны центробанков развивающихся стран, а также частных и институциональных инвесторов. Инвесторы видят в действиях президента США Дональда Трампа угрозы для стабильности мировой экономики и вкладываются в защитный актив. В случае продолжения тарифных войн США с другими странами стоимость золота в ближайшие месяцы может дойти до $3–3,3 тыс. за унцию, прогнозируют аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В понедельник, 10 февраля, цена золота на мировом рынке впервые в истории преодолела уровень $2,9 тыс. за тройскую унцию. Согласно данным Investing.com, котировки на спот-рынке достигали отметки $2911 за унцию, что на 1,7% выше значений закрытия минувшей пятницы. Уверенный подъем цен продолжается восьмую неделю подряд, и за это время золото подорожало на 12,5%. Только с начала месяца рост составил 4%.

Стоимость золота растет на фоне разнонаправленной динамики цен других благородных металлов. Так, стоимость серебра выросла с начала месяца на 1,5%, до $32,2 за унцию. Котировки платины выросли с начала месяца лишь на 1,3%, до $990 за унцию, а стоимость палладия снизилась на 2,4%, до $984 за унцию.

Обновлению исторического максимума по золоту способствует разворачивающаяся с подачи нового президента США тарифная война.

С 1 февраля были введены пошлины 10% на всю продукцию из Китая. Пекин ответил введением пошлин на импортируемые из США уголь, СПГ, нефть, сельхозтехнику и автомобили. Введение пошлин в размере 25% на товары из Мексики и Канады было перенесено на 1 марта на фоне попыток властей этих стран договориться с американским президентом. В минувшие выходные Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время введет пошлины 25% на импорт стали и алюминия. Вдобавок к этому он пообещал объявить о «взаимных тарифах», то есть об импортных пошлинах на товары в тех случаях, если другая страна взимает пошлины на американские товары. «Глобальные геополитические противоречия, как и ожидалось, усилились с приходом Дональда Трампа к власти в США, а неопределенность значительно возросла. Как итог продолжающаяся деглобализация оказывает поддержку ценам на золото»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

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Кроме того, постоянные угрозы введения различных санкций, а также растущий госдолг США продолжают подрывать доверие к долларовой финансовой системе, отмечает господин Васильев. Как итог мировые центральные банки продолжают активно наращивать вложения в физическое золото. По данным World Gold Council, в четвертом квартале 2024 года они приобрели почти 333 тонны благородного металла, что на 139 тонн выше показателя предыдущего квартала и максимальный результат с третьего квартала 2023 года. Всего за прошлый год финансовые регуляторы приобрели 1,05 тыс. тонн золота, что близко к абсолютному рекорду 2022 года (более 1,08 тыс. тонн).

Активно скупают золото частные (см. “Ъ” от 6 февраля) и институциональные инвесторы.

По данным агентства Bloomberg, с начала текущего года активы биржевых фондов, инвестирующих в золото, выросли на 23 тонны и впервые с октября минувшего года приблизились к уровню 2,6 тыс. тонн. О росте интереса инвесторов к драгоценному металлу говорят и данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на отчетах Bank of America (учитывает данные EPFR), чистый приток средств в золотые ETF с начала года составил $1,9 млрд. «С приходом Дональда Трампа и растущими рисками более высокой инфляции, замедления глобальной экономики из-за тарифных войн и ограничений золото стало более привлекательным защитным активом у мировых инвесторов»,— отмечает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин.

И в ближайшие месяцы эксперты ожидают продолжения роста цен. По мнению аналитиков Citi Research, начало торговой войны между Китаем и США может поднять стоимость металла на горизонте трех месяцев до $3 тыс. за унцию. «В случае развязывания полноценной торговой войны новая администрация Белого дома будет заинтересована в снижении курса доллара. Возможно, что на ФРС будет оказываться определенное давление»,— считает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. В таких условиях он не исключает роста цен на золото до $3,3 тыс. за унцию.

Виталий Гайдаев